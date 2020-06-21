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ATV ile kara yolunda pes dedirten hareketler

Antalya’da kimliği belirsiz bir kişi arazi olarak bilinen ATV aracı ile kara yolunda zikzaklar çizerek hem kendi canını hem diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi arazi olarak bilinen ATV aracı ile kara yolunda zikzaklar çizerek hem kendi canını hem diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı. Sürücünün kasksız olduğu görünen tehlikeli anlar sürücüler tarafından an be an cep telefonu kameralarına yansıdı.


Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm yolunda bir kişi, ATV aracını sağa sola sürerek trafik güvenliğini tehlikeye attı. Daha önce motosiklet ve otomobiller tarafından yapılan tehlikeli hareketleri ATV'ler de dahil oldu.Belek bölgesinde arazi ve safari turlarında kullanılan ATV'nin karayolunda bu tehlikeli hareketleri pes dedirtti.Sosyal medyadan da yayınlanan görüntüler tepki çekerken kimliği belirsiz sürücü genç daha sonra gözlerden kayboldu.

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