AÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

Dr. Özlenen Özkan'ın katılımıyla ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını aldı.

Akdeniz Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, TÜRKAK akreditasyonu olan Proks Belgelendirme şirketi tarafından denetlenerek ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını aldı. Belge takdim törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Teoman Kulaksız, Proks Belgelendirme Genel Müdürü Alper Öztürk ile Zelal Karaoğlu ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personellerinden Erdal Metin, Bilgin Erboğa, Derya Altıneşik ve Emine Çelik katıldı.

“Bilgi güvenirliği çok önemli”

Bilgi güvenliğinin günümüzde çok kıymetli olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Fakültelerimiz, meslek yüksekokullarımız ve son olarak YÖKAK'tan aldığımız Kurumsal Akreditasyon Belgemiz ile birlikte kaliteli bir eğitim kurumu olduğumuzu tescillemiş olduk. İdari yönetim anlamında da Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız almış olduğu bu belge ile de Kurumumuz bünyesinde bilginin yetkisiz erişimlere karşı güvenliğini sağlayacak sistemlerine, alt yapısına sahip olduğu tescillenmiş oldu. Üniversitemizin Bilgi İşlem sistemlerinin ve alt yapısının gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik çerçevesinde denetlenerek ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını alması bizleri mutlu etti” dedi.

“Sayılı üniversiteler arasındayız”

Süreç hakkında bilgi veren Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Teoman Kulaksız ise “Yaklaşık altı ay süren eğitim ve danışmanlık sürecinden sonra gerekli şartları yerine getiren Daire Başkanlığımız iki aşamalı bir denetim sürecinden geçtikten sonra ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazandı. Tüm çalışanlarımıza ve öğrencilerimize daha güvenli bir bilişim hizmeti vermeyi amaçlayan Başkanlığımız uluslararası standartlarının getirmiş olduğu güvenlik politikaları ile hizmet vermeye devam edecektir. Bu sayede ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını alan sayılı üniversitelerden biri olduk” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını Proks Belgelendirme Genel Müdürü Alper Öztürk'ün elinden aldı.