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AÜ Buz Hokey Takımı'na federasyondan ziyaret

Akdeniz Üniversitesinin ilk Buz Hokeyi Takımını, Türkiye Buz Hokeyi Federasyon’u yetkilileri ve milli takım oyuncuları ziyaret etti.

Akdeniz Üniversitesinin ilk Buz Hokeyi Takımını, Türkiye Buz Hokeyi Federasyon'u yetkilileri ve milli takım oyuncuları ziyaret etti.


Buz Hokeyi Federasyonu mensupları, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya geldi. Federasyondan Osman Gülen ve milli takım oyuncuları, buz pistinde Akdeniz Üniversitesi Buz Hokeyi Takımını ziyaret etti.


Türkiye Buz Hokeyi Milli Takımı oyuncuları Barış Çoşkun, Tolga Bozacı ve Batu Akay, Akdeniz Üniversitesi'nin Buz Hokeyi Takımı oyuncularına bilgilendirme eğitimi verdiler. Akdeniz Üniversitesi Buz Hokeyi Takımı Antrenörü Tufan Kaya, yapılan ziyaretten dolayı memnuniyeti belirterek, "Federasyonumuzun destekleri ile daha büyük çalışmalara ve turnuvalara katılarak, takım olarak Antalya'nın ismini buz hokeyindeki yerini herkese ispatlayacağız. Takımımız yeni kuruldu, ancak tüm sporcularımız çok azimli ve gayretliler. Federasyon yetkililerimiz ve milli takım oyuncularımızın ziyaretleri verdiği taktikler onlara büyük destek kaynağı oldu" dedi.

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