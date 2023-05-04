AÜ Deprem Çalıştayı Raporu: "Antalya'nın tarihi simgesi Yivli Minare depremde yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya"

Antalya'nın ilk İslami yapılarından 13. yüzyıla ait Selçuklu eseri Yivli Minare'nin muhtemel bir depremde yıkılma ile karşı karşıya olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, “Son Deprem Çalıştayı'mızda şehrimizin simge yapılarından Yivli Minare gündeme gelmiştir. Yivli Minare'nin tarihi eser olması nedeniyle malzeme dayanımına yönelik sınırlı düzeyde testler yapılmıştır. Yapılan ön araştırmalar ne yazık ki Yivli Minare'nin güneye doğru yatık olduğunu ve muhtemel bir depremde yıkılma riski taşıdığını ortaya koyuyor” dedi.

Akdeniz Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından deprem etkilerinin en aza indirilmesi, binalar için yeni tasarım metotlarının geliştirilmesi, mevcut yapılar için önlem alınması ve toplumda deprem bilincinin oluşturulması amacıyla, “Öncelikli Alanlarda Altyapı Projesi Desteği” çağrısı çerçevesinde 15 milyon TL ile üniversite tarihinin en yüksek proje desteğini veriyor.

"Toplam proje destek miktarını 15 milyon lira olarak belirledik"

Akdeniz Üniversitesi olarak deprem konusuna verdikleri önemi Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden 1 yıl önce Deprem Çalıştayı düzenleyerek ortaya koyduklarını belirten Özkan, “Ancak 50 bini aşkın vatandaşımızı kaybettiğimiz felaket bizlere bir kez daha depremin ülkemizin en önemli gündem maddelerinden biri olduğu gerçeğini hatırlattı. Biz de çevik bir yönetim anlayışının gereği olarak harekete geçtik ve bugün, muhtemel depremlerin etkilerinin en aza indirilmesi hedefi istikametinde altyapı projeleri desteği ile ilgili çağrıya çıkıyoruz. Toplam proje destek miktarını 15 milyon lira olarak belirledik. Bu çerçevede binalar için depreme dayanıklı yeni tasarım metotları, mevcut yapılar için alınabilecek önlemler, deprem konusunda toplumun bilgilenmesine katkı sağlayacak uygulamalar konularındaki bilimsel araştırma projelerini destekleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Hedefe yönelik, çıktı odaklı, topluma katkı sağlayan projeler hep önceliğimiz olmalı”

Proje süresi, ek süreler dahil en fazla 24 ay olacağını sözlerine ekleyen Özkan, “Gerçekten adeta zamanla yarıştığımız bu dönemde bu süreden daha kısa sürede projelerin sonuçlarının ortaya çıkmasını bekliyorum. 9 Mayıs'ta başlayacak başvuru sürecimiz 9 Haziran'a kadar devam edecek. Başvurularla ilgili değerlendirme sürecimizin ardından ise 11 Temmuz'da sonuçları ilan edeceğiz. Bilimsel araştırma projelerini toplumun ihtiyaçlarına cevap veren çözümler üretmek amacıyla başlatılan çalışmalar olarak değerlendirmeliyiz. Göreve başladığımdan itibaren vurguladığım önemli bir nokta var: Hedefe yönelik, çıktı odaklı, topluma katkı sağlayan projeler hep önceliğimiz olmalı. Bu açtığımız proje çağrısı da bunun bir göstergesi” dedi.

“Yivli Minare'nin güneye doğru yatık olduğu görüldü”

Türkiye'nin deprem kuşağında yer almasının tarihi yapılar için büyük tehlike oluşturduğunu belirten Özkan, şöyle devam etti:

“Son Deprem Çalıştayı'mızda da bu konu şehrimizin simge yapılarından Yivli Minare özelinde gündeme gelmiştir. Yivli Minare'nin tarihi eser olması nedeniyle malzeme dayanımına yönelik sınırlı düzeyde testler yapılmıştır. Yapılan ön araştırmalar ne yazık ki Yivli Minare'nin güneye doğru yatık olduğunu ve muhtemel bir depremde yıkılma riski taşıdığını ortaya koyuyor. Tarihi yapılarımızı korumak adına hangi tarihi yapıların riskli olduğunun tespiti ve gerekli güçlendirme çalışmalarının yapılması çok önemli. Bu vesileyle tarihi yapılarımızın deprem dayanımıyla ilgili bir çalışma yapılması için de buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Çünkü bilim insanları olarak sahip olduğumuz bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak topluma fayda sağlayacak bilimsel araştırma projeleri geliştirmek ve bu projelerinin sonuçlarını hayata aktarmak, bizim görevimizdir.”

Özkan konuşmasını şu sözlerle tamamdı: “Bilimsel araştırma projelerimiz tamamlandığında sadece birer sonuç raporu veya makale olarak kalmamalı, proje çalışmalarının sonuçları topluma dokunacak şekilde hayata geçirilmelidir. Bu proje destek çağrımızla, kağıt üzerinde kalmayacak, gerçekten toplumda bir değişim oluşturacak projelerin filizleneceğine inanıyorum.”