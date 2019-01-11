AÜ Destekleme Vakfı'ndan öğrenci topluluklarına destek

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Odası'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Üniversite Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Emre Çalışkan, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç ve Üniversite Öğrenci Toplulukları Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Demirel katıldı.

Protokol töreninde konuşan Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç, “Üniversite Destekleme Vakfı olarak üniversitemize verdiğimiz her türlü destek en nihayetinde öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmesi adınadır. Ancak bu kez öğrenci toplulukları üzerinden öğrencilerimizi doğrudan desteklemeye karar verdik. Üniversitemizde öğrenci toplulukları gerçekten güzel işler yapıyor. Vakıf olarak bu proje için oldukça heyecanlıyız. Öğrencilerimizi paylaşmayı bilen, kendine güveni olan, analitik düşünebilen ve üretken bireyler olarak yaşadıkları topluma ve üniversitelerine bilimsel, kültürel veya sosyal olarak katkı sunacakları projeleri karşılığında Antalya Üniversite Destekleme Vakfı olarak desteklemeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Üniversite olarak öğrencilere ve öğrenci topluluklarına her zaman destek olduklarını ifade eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da, “Öğrenci topluluklarımızın faaliyetleriyle yakından ilgileniyoruz. İçlerinde çok başarılı işlere imza atan topluluklarımız var. İmzaladığımız protokol ile de topluluklarda faaliyet gösteren öğrencilerimize verdiğimiz mevcut desteği Antalya Üniversite Destekleme Vakfı'nın desteğiyle daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.