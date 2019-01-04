AÜ en çok haber olan devlet üniversitesi oldu

Türkiye'de bulunan yüzden fazla devlet üniversitesi arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi geçtiğimiz 2018 yılında basında en çok yer alan devlet üniversitesi oldu. Medya takip ajanslarına yansıyan raporlarda 2018 yılında Akdeniz Üniversitesi 19 bin 696 yazılı bazın, 3 bin 45 televizyon ve 71 bin 690 internet haberi ile toplam 94 bin 431 haber ile gündemde yer aldı.

24 Fakülte, 7 Enstitü, 1 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 12 Meslek Yüksekokulu ve 57 adet araştırma ve uygulama merkezi ile eğitim, araştırma alanında çalışmalarına devam eden AÜ yapmış olduğu ulusal ve uluslararası bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler ile yıl boyunca birçok habere konu olurken, sosyal medyada fenomen olan Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal da yıl boyunca sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalar ve esprili cevapları ile gündeme geldi.