AÜ Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileri, Termessos Çiğdemini inceledi

Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören geleceğin Fen Bilgisi öğretmenleri, dünyada sadece Termessos Antik Kenti çevresinde yayılış gösteren ve çiçekleriyle bölgeye renk katan Termessos Çiğdemini yerinde inceledi.

Akdeniz Üniversitesi, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iştirakleriyle Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği tarafından yürütülen CONIFERA projesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Avrupa Birliği fonlarıyla koordine edilen Sivil Toplum Destek Programı kapsamında yürütülen proje ile Antalya ormanlarında yayılış gösteren ve kritik olarak tehlike altında on beş hedef bitki türü üzerine izleme ve koruma çalışmaları devam ediyor.

“Öğrencilere arazide eğitim”

Proje kapsamında Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören geleceğin Fen Bilgisi öğretmenleri, dünya üzerinde sadece Termessos Antik Kenti ve yakın çevresinde yayılış gösteren Antalya'ya endemik bir tür olan Termessos Çiğdemiyle buluştu. Fakülte öğretim üyeleri Doç. Dr. İ. Gökhan Deniz ve Prof. Dr. Hakan Sert'in de katılımıyla gerçekleştirilen eğitim amaçlı arazi çalışmasında, öğrenciler bölgenin floristik ve faunistik zenginliği hakkında yerinde bilgiler aldı. Termessos Çiğdemi, sonbahar döneminde çiçeklenen tür eflatun, mor çiçekleriyle bölgeye renk katarken, öğrenciler de nadir zenginliklerin korunması gerekliliğini yerinde inceledi.

“Endemik tür zenginliğimizde Antalya'nın yeri ayrı”

Yaklaşık 15 yıldır Termessos Mili Parkı florası üzerine gözlemler yapan Doç. Dr. Gökhan Deniz, Türkiye'nin sahip olduğu ender biyolojik zenginliğin en önemli göstergelerinden birinin endemik türleri olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Deniz, “Dünya üzerinde sadece ülkemizde yayılış gösteren bu türlerden bazıları oldukça lokal ve sadece bir veya birkaç ilimizde bulunuyor. Antalya, ülkemiz bitki biyoçeşitliliğinin üst düzeyde üst düzeyde temsil edildiği bir il. Ülkemize endemik üç binden fazla bitki türünün yaklaşık 250 tanesi dünya üzerinde sadece Antalya'da bulunuyor. Hızlı iklimsel ve topoğrafik geçişler, bölgeye endemik türlerin zenginliğini artırıyor. Bu türlerden biri de Termessos Antik Kenti ve yakın çevresinde yayılış gösteren Termessos Çiğdemi. Sonbahar döneminde çiçeklenen tür, ilkbahar ve yazın canlı renklerinin solduğu dönemde gösterişli çiçekleriyle bölgeye ayrı bir renk katıyor” diye konuştu.

“Endemik bitkilerin geleceğe aktarımı önemli”

Termessos Çiğdemi popülasyonları üzerine gözlemlerinin de yapıldığı çalışmada Proje Yürütücüsü Pınar Kınıklı da açıklamalarda bulundu. Lokal endemik bitki varlığımızın geleceğe aktarımının önemini vurgulayan Kınıklı, “CONIFERA, Antalya ormanlarındaki lokal endemik türlerimize odaklanıyor. Bu türlerin yayılışı üzerine araştırmalar ve gelecek nesilleri için yapılacaklar projemizin temelini oluşturuyor. Bir insanın tanımadığı bir olguyu sevmesi, sevmediği bir olguyu da koruması mümkün görünmüyor. Bu nedenle projemiz kapsamındaki türler üzerine bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bugün bu bilgileri ülkelerimizin yarınları öğrencilerimize aktaracak geleceğin Fen Bilgisi Öğretmenleriyle burada olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.