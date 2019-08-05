AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı

Resim, heykel, grafik, seramik, müzik, fotoğraf, geleneksel Türk sanatları ile moda ve tekstil tasarımı bölümlerine girmek isteyen öğrenciler başvurularını AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi internet sitesi üzerinden 16 Ağustos 2019 tarihine kadar online başvuru yoluyla yapabilecekleri bildirildi.

Özel Yetenek Sınavı ile ilgili açıklama yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, fotoğraf bölümü 26, grafik bölümü 35, heykel bölümü 12, seramik bölümü 21, geleneksel Türk sanatları 25, moda ve tekstil tasarımı 40, müzik ve resim bölümleri için 27 olmak üzere, engelli ve yabancı uyruklu öğrenciler de dahil toplam 213 kişilik kontenjan ayrıldığını söyledi.

Prof. Dr. Eravşar, fakülte için özel yetenek sınavı gerektiren bölümlere başvurularda lise ya da dengi bir okuldan mezun veya mezun aşamasında olan ve ÖSYM tarafından yapılan son iki yılda girdiği TYT sınavından, belirlenen bölümlerden en az 180 ham puan alma koşulu arandığını söyledi.

Geleceğin sanatçıları olma yolunda yeteneklerini iyi bir eğitimle birleştirmek isteyen gençleri Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görmek istediklerini söyleyen Prof. Dr. Osman Eravşar, sınava girecek tüm adaylara başarılar dileyerek, özel yetenek sınavları başvuru koşul ve esasları için AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin resmi web adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabileceğini belirtti.