AÜ Hastanesi'nde okuma köşesi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hemşirelik Fakültesi Öğretim Elemanları tarafından yürütülen “Bir Kitap da Senden Olsun” Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 3'üncü Kat Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Okuma Köşesi oluşturuldu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Okuma Köşesi'nin açılışına Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat Gözüm, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fırat Kardelen, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reha Artan, Hemşireler, öğrenciler, aileler ve çocukları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Proje sorumlusu Prof. Dr. Emine Efe; “Bir Kitap da Senden Olsun” sosyal sorumluluk projesinin devamı olan kitap okuma köşesinin hastanede tedavi gören çocukların tedavi gördükleri süreyi daha verimli geçirmelerini ve kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlayacağını ifade ederek çocukların isterlerse kitapları evlerine götürebileceklerini belirtti. İş ve gönül birliği ile yürüttükleri ‘Bir Kitap da Senden Olsun' projesinin devam ettiğini belirten Prof. Dr. Efe isteyenlerin kitaplarını kitap okuma köşesine bağışlayabileceklerini söyledi.

“Zaman geçirmelerini sağlayacak”

Hemşirelik Fakültesi'nin toplumsal duyarlılık projelerinde her zaman aktif olarak çalıştığını ve çok güzel projelere imza attığını dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar ise, “Toplumsal yararlılığı yüksek, doğrudan insana dokunan projeler çok daha anlamlı. Bu projelerden biri olan hastanemizin çocuk kliniğinde oluşturulan okuma köşesi hasta çocuklarımızın kaliteli zaman geçirmelerini sağlayacak. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.