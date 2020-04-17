AÜ Hemşirelik Fakültesi HEPDAK tarafından akredite edildi

Hemşirelik Fakültesi'nin kuruluşundan itibaren kalite yönetim süreçlerine önem verdiklerini belirten Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat Gözüm, bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda TSE-ISO 9001-2008 ve TSE-ISO 9001-2015 belgesini aldıklarını ve kalite yönetimini daha da artırmak için başvurulan Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu'na (HEPDAK) başvuru sonrasında bir yıl süren akreditasyon sürecinin tamamlanarak akredite edildiklerini söyledi.

HEPDAK'ın hemşirelik eğitim programının standartlara uygunluğu, öğretim elemanlarının araştırma performansı ve toplumsal katkıyı da içeren çok yönlü yerinde değerlendirme yaparak fakülteleri akredite ettiğini söyleyen Dekan Gözüm, Hemşirelik Fakültesi'nin yaklaşık iki yıl süren başvuru-değerlendirme ve karar sürecinin fakültenin kurumsallaşmasına çok önemli katkılar sağladığını, iç ve dış paydaşları ile ilişkilerini çok daha fazla güçlendirdiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılını 'Hemşire ve Ebe Yılı' ilan ettiğine değinen Dekan Gözüm “Korona virüs pandemisi ile mücadele ettiğimiz bu günlerde bu kararın öngörü ile alındığına, hemşirelerin en ön saflarda iyi bir bakım sağladıklarına şahit oluyoruz. Hemşire yetiştiren bir kurumun yöneticisi olarak eğitim standartlarını sağlamış olmanın iyi bir hemşirelik bakımı için önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle fakültemizin akredite edilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, öğrencilerimize, paydaşlarımıza ve bizi destekleyen rektörlüğümüze teşekkür ederim” şeklinde konuştu.