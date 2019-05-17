AÜ İlahiyat Fakültesinde mezuniyet sevinci

Törende diploma almanın sevinci ve ayrılığın hüznü bir aradaydı.

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2018-2019 öğretim yılında mezun olacak 148 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Sinan-ı Ümmi Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke, Dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri yoğun katılım gösterdi. Törende diploma almanın sevinci ve ayrılığın hüznü bir aradaydı.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan ve İlahiyat Fakültesi'nin bu yıl 3. dönem mezunlarını verdiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Ögke, “Yıllardır devam ettirdiğiniz eğitim hayatınızın zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Geriye dönüp baktığınızda hepiniz bu süreçte kaliteli ve nitelikli bir eğitimden geçtiğinizi göreceksiniz. Bugün her biriniz kendiniz ve ailelerinizin yanı sıra, ülkemize ve dünyaya karşı da sorumlu genç ilahiyatçılarsınız. İnanıyorum ki, yapacağınız işlerde size verilen evrensel ve en üst düzey bilgilerle, kısa zamanda kariyer basamaklarını hızla tırmanacak ve önemli başarılar elde edeceksiniz. Sizler; başarıdan başarıya koşarken Akdeniz Üniversitesi'ni şerefle temsil edecek ve bizleri onurlandıracaksınız. Size öğretilen bilgiler ışığında insanlığa faydalı işler ortaya koyarak yüce dinimizin gönül elçileri olmanızı temenni ediyor, her birinize başarılı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Öğrenciler adına kürsüye gelen Fakülte Öğrenci Temsilcisi Hicret Gündüz de bir selamlama konuşması yaparak üzerlerinde emeği olan tüm hocalara ve öğrenci ailelerine teşekkür etti. Mezun öğrencilerin hazırladığı slayt gösterilerinin ardından diplomalarını hocalarının elinden alan öğrencilerin ve ailelerinin mutluluğu, yüzlerine yansıdı. Tören geleneksel kep atma töreninin ardından öğrencilerin toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.