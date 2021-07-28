AÜ ile Özbekistan Üniversiteleri arasında iş birliği protokolü

Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonunda gerçekleştirilen protokole, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sulaymonov Botirjon Abdushukurovich, Andijan Tarım ve Agroteknoloji Enstitüsü Rektörü Dr. Komilov Komiljon Sobirovich ve üniversitelerin öğretim üyeleri katıldı.

“Türk dünyası ile güç birliği”

Özbekistan'dan iki değerli üniversiteyle iş birliği protokolü imzalamayı çok önemsediklerini söyleyen Rektör Özlenen Özkan, “Türk dünyası üniversiteleri arasında iş birliğini geliştirmek ve daha güçlü hale getirmek için ortak irade göstermek konusunda mutabakata vardığımız protokolümüzün, gerek ülkeler gerekse üniversiteler arası iş birlikteliklerimizin artmasına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Çift diploma programları”

Üniversitelerin ortak bilimsel, eğitsel, yönetsel çalışmalar yapmak ve bitkisel materyal desteği üzerine iş birliği yapmaları konusunda anlaşmaya vardıkları protokolle taraflar, öğrenci, öğretim elemanı, idari personel ve araştırmacıların değişimlerini sağlamak, akademik konularda karşılıklı bilgi paylaşımı ve eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların değişimi, kültürel aktivitelerde iş birliği yapma, ortak ve çift diploma programlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapma konularında mutabakata vardı.

“Mevlana değişim programı kapsamında iş birliği”

5 yıl boyunca geçerli olacak protokolle taraflar ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni vizyonu çerçevesinde yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan Mevlana Değişim Programı kapsamında iş birliği yapmayı da kararlaştırdı. Gerçekleştirilen protokol sonunda Üniversitelerin Rektörleri birbirlerine hediye takdiminde bulundular. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektörlere Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından üniversite kampüsü içerisinde yetişen zeytin ağaçlarından üretilen zeytinyağından hediye etti.