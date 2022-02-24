AÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Güdekli: “Sanata ve sanatçıya destek vermek öncelikli işlerimizden”

Antalya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Opera ve Balesi ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nı ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşad Güdekli,"Sanata ve sanatçıya destek vermek öncelikli işlerimizden” dedi.

Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Alpay Aksum'u ziyaret eden Güdekli, Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Sibel Hoştut ve Üniversite FM Genel Koordinatörü Suat Erdöl, genel olarak sezonluk oyunların tanıtımı ve üniversite öğrencilerinin devlet tiyatrosu oyunlarına nasıl yönlendirileceği konularında fikir alışverişinde bulundu. Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Alpay Aksum yapılacak iş birliğinden memnuniyet duyacağını söyledi. İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Ayşad Güdekli “İnternet televizyonumuz var, Antalya'nın çok severek takip ettiği uzun yıllardır yayın hayatında olan radyomuz Üniversite FM var. Tanıtım konularında her ikisini devreye sokabiliriz. Sanata ve sanatçıya destek vermek öncelikli işlerimizden” şeklinde konuştu.

Daha sonra Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde bulunan Antalya Devlet Opera ve Balesini ziyaret eden Güdekli, Hoştut ve Erdöl, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Sanatçı Akın Ulutaş ile bir araya geldi. Ulutaş “İlerideki tüm etkinliklerimizin tanıtımlarında sizleri yanımızda görmek bizleri fazlasıyla mutlu edecek. Bu iş birliğimizin karşılıklı olarak amacına ulaşmasını diliyorum” dedi. İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sibel Hoştut ise halkla ilişkiler bölümü öğrencilerinin sunumlarında Antalya Devlet Opera ve Balesi kurumunu ele aldıklarını sanat kurumlarının sorunlarının neler olduğu konusunda tecrübe sahibi olduklarını ve çözüm için burada bulunduklarını dile getirdi. Antalya Devlet Opera ve Balesi Halkla İlişkiler biriminden gelecek olan haftalık tanıtım yazılarının radyo aracılığı ile seslendirilerek yayına verileceği bilgisi paylaşıldı.

Ziyaretlerin son durağı Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'na oldu. Senfoni Müdürü Keman Sanatçısı Adil Özpınar, bahar döneminde yapılacak olan ve ilgi uyandıracak konserlerin heyecanlarını şimdiden yaşadıklarını dile getirdi. Üniversite FM Genel Koordinatörü Suat Erdöl yaklaşık olarak 3 yıldan bu yana en düzenli haftalık konser tanıtımlarını Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile yaptıklarını, arada bir konsere gitmek isteyen öğrenciler için Senfoni olarak tüm kolaylıkların sağlandığını ve bu iş birlikteliğinin direkt sanata, sanatçıya ve Antalyalı sanatseverlere yansımasından mutluluk duyduğunu dile getirdi. Ziyaretlerde Antalya'da bulunan devlet sanat kurumlarının ortak sorunlarının bulunduğu, tanıtım ve duyuruda sıkıntıların yaşandığını, sanat kurumlarının sanatlarını icra ettikleri mekânların konserler ve tiyatrolara uygun olarak yapılmadığını, salgının olumsuz etkilerinin devam ettiği dile getirildi. Antalya devlet sanat kurumlarının Antalyalı sanatseverlerin ilgisini beklediği sonucuna varıldı.