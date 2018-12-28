AÜ İletişim Fakültesi'nden ağaç dikme etkinliği

AÜ İletişim Fakültesi'nin arka bahçesinde gerçekleştiren etkinliğe İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşad Güdekli, fakültenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Çoğunluğu meyve fidanlarından oluşan ağaçlandırma etkinliği kapsamında toprağa ilk kazmayı Dekan Ayhan vurdu. Fidanlar toprakla buluşturulduktan sonra ilk suları verildi.

Dekan Ahmet Ayhan, “Çok güzel bir kampüse sahibiz. İletişim Fakültesi ailesi olarak kampüsümüzü daha güzel ve daha yeşil hale getirmek için çeşitli ağaçların fidanlarını toprakla buluşturduk. Etkinliğe katılan tüm öğrencilerimizin isimleri bu fidanlara asılacak ve yıllar içinde büyüyen dallarda bir hatıra olarak öğrencilerimizin de ismi kalacak. Burada Türk öğrencilerin yanı sıra uluslararası öğrencilerimiz de etkinliğimize katıldı. Bu öğrencilerimiz belki birkaç yıla ülkelerine dönecek fakat diktikleri ağaçlar yıllarca fakültemizin bahçesinde oksijen üretmeye ve meyve vermeye devam edecek. Bilindiği üzere bizim bu etkinlikteki sloganımız ‘Senin de Bir Ağacın Olsun' cümlesiydi. Ben bu vesileyle etkinliğe katılan ve ‘Benim de Bir Ağacım Olsun!' diyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.