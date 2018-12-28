İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AÜ İletişim Fakültesi'nden ağaç dikme etkinliği

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi tarafından, “Senin de Bir Ağacın Olsun” temasıyla ağaç dikim etkinliği düzenlendi.


AÜ İletişim Fakültesi'nin arka bahçesinde gerçekleştiren etkinliğe İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşad Güdekli, fakültenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.


Çoğunluğu meyve fidanlarından oluşan ağaçlandırma etkinliği kapsamında toprağa ilk kazmayı Dekan Ayhan vurdu. Fidanlar toprakla buluşturulduktan sonra ilk suları verildi.


Dekan Ahmet Ayhan, “Çok güzel bir kampüse sahibiz. İletişim Fakültesi ailesi olarak kampüsümüzü daha güzel ve daha yeşil hale getirmek için çeşitli ağaçların fidanlarını toprakla buluşturduk. Etkinliğe katılan tüm öğrencilerimizin isimleri bu fidanlara asılacak ve yıllar içinde büyüyen dallarda bir hatıra olarak öğrencilerimizin de ismi kalacak. Burada Türk öğrencilerin yanı sıra uluslararası öğrencilerimiz de etkinliğimize katıldı. Bu öğrencilerimiz belki birkaç yıla ülkelerine dönecek fakat diktikleri ağaçlar yıllarca fakültemizin bahçesinde oksijen üretmeye ve meyve vermeye devam edecek. Bilindiği üzere bizim bu etkinlikteki sloganımız ‘Senin de Bir Ağacın Olsun' cümlesiydi. Ben bu vesileyle etkinliğe katılan ve ‘Benim de Bir Ağacım Olsun!' diyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.