AÜ öğrencilerinin kariyerlerine profesyonel destek

Dr. Mustafa Ünal, öğrencilerin eğitiminden istihdamına kadar her zaman yanlarında olduklarını söyleyerek, kurdukları Kariyer Merkezi ile öğrencilerin kariyerlerine profesyonel destek sağlayacaklarını ifade etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yaklaştığı bu dönemde üniversite tercihlerinin gençlerin ve ailelerin en önemli gündemi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Üniversite eğitiminin kalitesi, sunduğu sosyal olanaklar kadar mezuniyet sonrası iş bulma olanağı da tercihlerin başında yer alıyor. Bu amaçla öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyer planlama yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlamak amacıyla Akdeniz Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi kurduk” diye konuştu.

"Doğru karar vermelerinde yardımcı olacağız"

Kariyer planının bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğinin altını çizen Rektör Ünal, “Hayalindeki mesleği seçip gelen öğrencilerimizin üniversitemizde aldığı kaliteli eğitim sonrasında meslek hayatında da en iyi koşullarda istihdam edilmesi için doğru bir planlamaya ihtiyaç vardır. Alınan eğitim, kişinin bilgisi, yetenekleri, potansiyeli ve isteklerinin bir noktada buluşması gerekmektedir. Kariyer merkezimiz ile onlara kariyer yolculuğunda rehberlik ve danışmanlık yaparak en doğru kararı vermelerine destek olmaya çalışacağız. Bu doğrultuda yapılacak bir yönlendirme hem gençlerimiz hem de ülkemiz için önemli bir kazanç olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile koordineli bir şekilde çalışacaklarını belirten Ünal, “Akdeniz Üniversitesi olarak şehrimizdeki bir çok kamu, özel ve sivil toplum kuruluşu ile iş birliğimiz mevcut. Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Turan Şener hocamız ile kariyer merkezimiz odağında bu iş birliklerini daha da geliştirerek merkezimizin öğrencilerimiz, mezunlarımız ile işverenlerin buluşma noktası olmasını planlıyoruz. Böylece öğrencimizin sektöre adaptasyonu ve istihdam süreçleri kolaylaşmış olacak. Ayrıca üniversitemiz ve ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine katkıda bulunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulmasındaki desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal'a teşekkür eden Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Turan Şener ise, “Rektör Hocamız öncülüğünde öğrencimiz ile sürekli iletişim halindeyiz. Onların eğitim hayatındaki başarıları kadar eğitim sonrasındaki başarıları ve kariyerleri de bizler için oldukça önemli. Bu amaçla kurduğumuz kariyer merkezimizle öğrencilerimize her türlü imkanı sağlamaya ve kariyerlerini şekillendirmede rehberlik yapmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.