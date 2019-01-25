AÜ öğretim üyelerinden büyük başarı

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğretim üyelerinin, "Çoklu Frekans Akım Uygulamalı Çift-Bant Aktif Termal Görüntüleme" başlıklı "Tıbbi Görüntüleme Yöntemi" buluşu uluslararası incelemeli olarak Amerika Birleşik Devletleri Patenti aldı.

“Method And System For Dual-Band Actıve Thermal Imagıng Usıng Multı-Frequency Currents” (Çoklu Frekans Akım Uygulamalı Çift-Bant Aktif Termal Görüntüleme) başlıklı buluş, Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Hamza Feza Carlak ve ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nevzat G. Gençer ve Prof. Dr. Cengiz Beşikci tarafından geliştirildi. Buluşla, meme kanseri tanısında kızılötesi ve elektriksel görüntüleme yöntemlerini bir arada kullanarak performansı daha yüksek melez (hibrit) bir sistem oluşturmak amaçlanıyor.

Meme kanserinin en yaygın kanser türü olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Hamza Feza Carlak, "Meme kanseri tanısında herhangi bir altın standart bulunmaması nedeniyle, kızılötesi ve elektriksel görüntüleme yöntemlerini bir arada kullanarak performansı daha yüksek melez (hibrit) bir sistem oluşturmayı amaçladık. Buluşu meydana getiren ana fikir, dokunun frekansa bağlı elektriksel özelliklerinin tanı amacıyla kullanılabilmesi ilkesine dayanmaktadır. Yaklaşımın getirmiş olduğu en büyük yenilik; dokunun elektriksel empedansının frekansla değişmesi sonucunda, vücuda, güvenlik sınırları içinde farklı frekanslarda elektriksel akım uygulayarak, farklı detaylar içeren çoklu (aynı doku için birden fazla termal görüntü) termal görüntünün elde edilebilmesidir" diye konuştu.

"Uygun hale getirecek bir bilgisayardan oluşuyor"

Dr. Öğr. Üyesi Hamza Feza Carlak "Önerilen yöntem, akım uygulanmadığı durumda (pasif termografi), standart termal kameraların elde ettiği görüntüleri elde etmektedir. Ancak, hastaya güvenlik sınırları dahilinde akım uygulanması, dokunun elektriksel özelliklerine bağlı olarak ek ısı dağılımı (aktif termografi) oluşturmakta ve sağlıklı doku ile kanserli dokunun vücut yüzeyinde meydana getirmiş olduğu termal zıtlığı (kontrastı) artırmaktadır. Kullanılan teknik sayesinde, göğüs kanseri tanısında kullanılan frekansa bağlı elektriksel iletkenlik dağılımının oluşturduğu termal görüntülerin termal zıtlığı artmaktadır. Görüntüleme yönteminin hassasiyeti, termal kameranın çift bantlı (orta bant/uzun bant) görüntüleme kabiliyeti sayesinde artırılabilmektedir. Şekilde sistemin çalışma prensibi gösterilmektedir. Sistem çift bantlı bir termal kızılötesi kamera, bilgisayar kontrollü çoklu-frekans akım uygulama cihazı, elektrotlar ve görüntüleri işleyip tanı koyabilmeye uygun hale getirecek bir bilgisayardan oluşmaktadır."