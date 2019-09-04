AÜ Öğretim Üyelerinin projelerine TÜBİTAK'tan destek

TÜBİTAK-1001 2019 Yılı 1. dönemi bilimsel değerlendirme sonuçlarına göre, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gamze Tanrıöver, Prof. Dr. İsmail Üstünel ve Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zübeyir Devran yürütücülüğündeki projeler desteklenmeye layık görüldü.

Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için yürütülen projelerin desteklendiği program kapsamında Prof. Dr. Gamze Tanrıöver yürütücülüğündeki “Fare Meme Kanseri Modelinde Rottlerinin eEF2 Kinaz Üzerine Etkisinin Immün ve Metastatik Yanıtlar Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı proje, Prof. Dr. İsmail Üstünel yürütücülüğündeki “Varikosel Oluşturulmuş Sıçan Testisinde Apelin-Apj Sisteminin Parp Aracılı Apoptoz Üzerine Etkisinin İncelenmesi” başlıklı proje ve Prof. Dr. Zübeyir Devran yürütücülüğündeki “Domateste Kök-ur Nematodlarına Dayanıklılık Sağlayan RRKN1 Geninin Haritalanması ve KASP Markörlerinin Geliştirilmesi” projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenecek.