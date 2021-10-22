AÜ öğretim üyesi Şuayip Yüzbaşı, 'Yılın Bilim İnsanı' ödülünü aldı

Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen 'Yılın Bilim İnsanı' Ödülleri, dokuzuncu kez sahiplerini buldu. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuayip Yüzbaşı, Bilim Kahramanları Derneğince 2020 Yılın Bilim İnsanı-Genç Bilim İnsanı ödülüne layık görüldü.

Bilim Kahramanları Derneği'nin her yıl üç farklı Üniversite Rektörü'nün iş birliğiyle belirlediği seçici kurulun değerlendirmesiyle ‘Yılın Bilim İnsanı-Genç Bilim İnsanı Ödülleri' veriliyor. Bilim Kahramanları Derneği, 2020 Yılın Bilim İnsanı-Genç Bilim İnsanı Ödüllerinin belirlenmesi için Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile iş birliği yaptı. Bu üç rektörün belirlediği seçici kurul tarafından 2020 Yılın Bilim İnsanı-Genç Bilim İnsanı Ödülüne 6 bilim insanı layık görüldü. Ödül alanlar arasında Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuayip Yüzbaşı da yer aldı.

Bu yıl seçilen 6 bilim insanına ödülleri, 19 Ekim Salı günü TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın da katıldığı çevrimiçi tören ile verildi. Canlı yayın, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'nin açılış konuşmalarını yapmasıyla başladı. Ardından 2020 Yılın Bilim İnsanı-Genç Bilim İnsanı Ödülleri Seçici Kurul Üyesi Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Suvacı seçici kurulu temsilen bir konuşma yaptı. Daha sonra ise ödülü kazanan 6 bilim insanı biyografileri okunarak alfabetik sıra ile açıklandı. Bu yıl ödül kazanan Yılın Bilim İnsanları: Dr. Arif Engin Çetin (İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi-Elektrik ve Elektronik Mühendisliği), Prof. Dr. Elif Çadırcı(Atatürk Üniversitesi - Tıbbi Farmakoloji), Doç. Dr. İsmail Öçsoy (Erciyes Üniversitesi - Analitik Kimya), Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses (Erciyes Üniversitesi - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği), Doç. Dr. Şuayip Yüzbaşı (Akdeniz Üniversitesi - Matematik) ve Doç. Tuğrul Çetinkaya (Sakarya Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) oldu.