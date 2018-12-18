AÜ Öğretim Üyesine ‘Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'

Dr. Hilal Erkuş Öztürk, TÜBA 2018 Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü'ne layık görüldü.

Üstün başarılı bilim insanlarını ve bilimsel çalışmalarını teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu kapsamında her yıl verilen “TÜBA 2018 Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri” açıklandı. TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'nü almaya hak kazanan bilim insanları arasına girerek önemli bir başarıya imza atan Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Erkuş Öztürk, Şehir ve Bölge Planlama alanında yaptığı başarılı çalışmalarla ödüle layık görüldü. Doç. Dr. Hilal Erkuş Öztürk'ün aldığı ödül, TÜBA-GEBİP ödüllerinde Şehir ve Bölge Planlama alanında alınan ilk ödül oldu.

TÜBA-GEBİP Ödülleri, Doğa, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001'den beri veriliyor.