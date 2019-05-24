AÜ, Pera Piyano Yarşması'ndan ödüllerle döndü

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencileri İstanbul'da düzenlenen Geleneksel Uluslararası Pera Piyano Festivali bünyesinde gerçekleştirilen Pera Piyano Yarışması'ndan ödüllerle döndü.

Çeşitli yaş gruplarından piyanistlerin katıldığı ve belirli bir program dahilinde çalınan eserlerin değerlendirildiği Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nın 14.'sü çeşitli ülkelerden 60'a yakın müzisyenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışmada Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nı temsil eden öğrencilerden, 6-8 yaş kategorisinde Nil Göksel yarışma jürisinin oy birliği ile birincilik ödülüne layık görüldü. 15-18 yaş kategorisinde yarışan Elara Aliyeva üçüncülük ödülünü alırken Nurniran Pınar ise teşvik ödülü kazandı.

ABD, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna'dan alanlarında uzman piyanistlerden oluşan jüri üyeleri arasında Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Dr. Samir Mirzayev de yer aldı.