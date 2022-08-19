AÜ Rektörü Özkan'dan yapay organ müjdesi

Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi tarafından hayata geçirilen İleri Sağlık Araştırmaları Projesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından toplam 312 milyon lira bütçe desteği kazandıklarını belirtti. Rektör Özkan, "İleri Sağlık Araştırmaları altyapı projesi çerçevesinde; rejeneratif tıp ve kök hücre araştırmaları gerçekleştirilecek, biyoteknolojik yöntemlerle mikrobiyal biyoaktif bileşenler üretilecek ve yapay organ üretim çalışmalarına başlayacak olmamız beni ayrıca gururlandırmaktadır" dedi.

Dr. Özlenen Özkan, göreve başlamasının ikinci yılı dolayısıyla basın mensupları ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

"Yapay organ üretim çalışmalarına başlayacak olmamız beni ayrıca gururlandırmaktadır"

Konuşmasına teknoloji ve tecrübeninim öneminden bahsederek başlayan Özkan, “Sadece tecrübe yeterli değil bunun için altyapı da çok önemli. Biz bu ikisinin Türkiye'de daha iyi olması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, çok iyi bir sağlık hizmeti sunucusuyuz ama teknoloji oluşturabiliyor muyuz? Bu anlamda neler yapabilir diye düşündük. Ciddi bir mesai harcadık, projelere ağırlık verdik. Bilimsel araştırma projelerine 7 milyon TL bir bütçe ayırdık. Burada da inşallah şimdiden müjdesini vereceğimiz güzel ilaçları, en azından bir tanesini şu etapta en kısa zamanda milli olarak sunmayı planlıyoruz. Üniversite kaynaklarımızla başlattığımız bu atılımlara ek olarak, dış kaynaklı projeler için yoğun çabalar sarf etmekteyiz ve bu çabaların meyvelerini de almaya başladığımızı bildirmek isterim. Prof. Dr. Ömer Özkan Hocamızın yürütücülüğünde başlattığımız İleri Sağlık Araştırmaları adlı altyapı projemiz ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca toplam 312 milyon lira bütçe desteği kazandık. İleri Sağlık Araştırmaları altyapı projesi çerçevesinde; rejeneratif tıp ve kök hücre araştırmaları gerçekleştirilecek, biyoteknolojik yöntemlerle mikrobiyal biyoaktif bileşenler üretilecek ve yapay organ üretim çalışmalarına başlayacak olmamız beni ayrıca gururlandırmaktadır" dedi.

"3 boyutlu kompleks elektrofizyoloji haritalama laboratuvarı kuruldu"

Hastanede tanı ve tedavi hizmetlerini son teknoloji ile gerek donanım gerek altyapı olarak her alanda iyileştirmeye devam ettiklerini belirten Özkan, “Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu ile yaptığımız temaslar sayesinde hastanemize yaklaşık 130 milyon liralık yüksek teknolojik tanı ve tedavi cihazları (yaklaşık 130 milyon lira) kazandırdık. Bu cihazlar hizmete girdiği zaman özellikle MR, tomografi gibi önemli tetkiklerin uzun randevu süreleri ortadan kalkmış olacaktır. İki yıl gibi kısa bir sürede hastanemizin en eski binası A blok yataklı servis binası yenilenmiş ve çağımızın gereklerine uygun hale getirilmiştir. Ek olarak Türkiye'nin en büyük akredite multidisipliner uyku laboratuvarlarından birisi hayata geçirilmiş, modern teknolojiye sahip 41 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi hizmete sunulmuş, ameliyathanesinde robotik cerrahi, son teknoloji ileri laparaskopik girişim odaları, Akdeniz bölgesinde olmayan 3 boyutlu kompleks elektrofizyoloji haritalama laboratuvarı kurulmuştur” dedi.

"Hedefe yönelik ilaçların seçimiyle kanser tedavi başarısında önemli artış sağlanacaktır”

Rektör Özkan, konuşmasında, “Akdeniz bölgesinin en geniş anlamda genetik test içeriğini sunmamızı sağlayan yeni nesil genetik laboratuvarı kurularak, moleküler patolojik ve genetik testlerin aynı çatı altında hizmet vermesi açısından da Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Hastanemiz bünyesinde vermeye başladığımız bu hizmet sayesinde genetik altyapısı olduğu bilinen birçok hastalığın teşhisinde büyük kolaylık sağlanmış olacaktır. Ayrıca günümüzün en büyük sağlık problemlerinden biri olan kanserin tedavisinde toplum tarafından akıllı ilaç olarak tanımlanan 'hedefe yönelik' ilaçların seçimiyle kanser tedavi başarısında önemli artış sağlanacaktır” ifadelerine yer verdi.

"Bin 789 araçlık katlı otopark yıl sonu açılacak"

Yapımı devam eden hastane otoparkı hakkında da açıklamalarda bulunan Rektör Özkan, “Sağlık alanında ülkemizin göz bebeği olan üniversite hastanemiz, Türkiye'de ve dünyada ilkleri başararak halkımızın gönlünde kurduğu taht sayesinde tüm hastaların ilk tercihi olmaya devam etmektedir. Dünyada sayılı merkezlerin verebildiği ileri sağlık hizmetlerini halkımıza sunarken, geçmişten günümüze büyüyerek artan bir sorun haline gelen otopark ve ülkemizin dört bir yanından gelen hasta yakınlarının konaklama ihtiyaçları için başlattığımız, bin 789 araçlık katlı otopark (yaklaşık 150 milyon bütçeli) ve yaklaşık 120 yataklı hasta yakınları otel (yaklaşık 15 milyon bütçeli) projeleri ile halkımızı kaliteli sağlık hizmetlerini alırken yaşadığı en önemli iki sorunu çözmüş olacağız. Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile temelini attığımız katlı otoparkın yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ve yılsonunda vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” açıklamasına yer verdi.

"Hasta yakınlarının konaklayabileceği otel yapımı için çalışmalara başladık"

Hastane içerisine hasta yakınları için bir de otel müjdesi veren Özkan, “Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından hastalar buraya geliyor. Yapılamayan ameliyatları burada yaptığımız için çok şanslı ve gururluyuz. Organ nakli ve onkoloji başta olmak üzere özellikle uzun süreli tedavi gerektiren bölümler için şehir dışından çok sayıda hastamız bulunuyor. Yıllardır büyük bir sorun olan hasta yakınlarının barınma konusu için hastanemizin yataklı alanına yakın bir konumda hasta yakınlarının konaklayabileceği otel yapımı için çalışmalara başladık. Otopark sorunun çözümünde olduğu gibi bir turizm firması iş birliği ile en kısa sürede oteli tamamlayarak hem sağlık turizminden gelen hastalarımızın hem de kendi vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Çok uygun fiyata birkaç gün bedava bile olabilir. Sağlık turizmine çok ciddi katkısı olacak. Hem ciromuza da katkısı olacak” diye konuştu.

"Aylık gelirlerimizde yüzde 300'e varan artış sağlandı"

Hastanenin kendi kendine yeter hale geldiğini belirten Özkan, “Topluma hizmet konusunda önemli bir merkez olan hastanemizin otopark sorununu çözmenin yanında mali durumunda da son 1 yılda aldığımız önemli destekler ve stratejilerimizle ciddi iyileşmeler sağladık. Göreve başladığımızda yaklaşık 700 milyon lira olan borç, Maliye Bakanlığımız ile yapılan uzun süreli mesailer ve hastanede gerçekleştirdiğimiz yeniden yapılanma sayesinde yaklaşık üçte birine indirildi. Aylık gelirlerimizde yüzde 300'e varan artış sağlandı. Bütün bu iyileştirmeleri başta saygıdeğer öğretim üyelerimiz, sevgili asistanlarımız, çok değerli hemşirelerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm hastane personelimizin bize olan inancı, güveni ve desteği sayesinde hep beraber yaptık” dedi.

“Covid şartlarında önemli başarı”

Covid döneminde iyi bir sınav verdiklerini belirten Özkan, “Çok ciddi bir sağlık personeli kaybımız olmadı. Herkes memnun oldu. Aşıya hızlı başladık. Şu ana kadar 100 bin aşı uygulandı. Örnek vermek gerekirse ayaktan hasta sayımız yüzde 160, yatarak tedavi gören hasta sayımız yüzde 126 oranında artmıştır. Ameliyathane işleyişinde yapılan iyileştirmeler ile yıllık ameliyat sayılarında yüzde 203 artış sağlanmıştır” dedi.

Sağlık turizminin Antalya'nın petrolü olduğu belirten Rektör Özkan, “Ancak henüz olması gereken noktada değil. Sağlık hizmetleri kalitesinde ve organizasyonundaki iyileştirmeler sayesinde yabancı hastaların da ilk tercihi haline gelen hastanemizin yabancı hastalardan elde ettiği gelirler yüzde 900'den fazla artmıştır. Kısa süreli zaman dilimi için oldukça sevindirici olan bu rakamları çok daha yukarılara taşımaya kararlıyız. En kaliteli hizmeti verdiğimizi anlatarak bu noktalarda geldik. Mevzuat değişikliği ile bu rakamlar çok daha yukarı taşınacak. Katkısı sadece hastaneye değil her sektöre oluyor” dedi.

"Yüksek kiralar tercihleri etkilemedi"

“Bir üniversite için elbette en önemli başlıklardan birisi de eğitim ve eğitimin kalitesidir” diyerek sözlerine devam eden Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eğitimin niteliğini artırmak için yönetim ekibim ve birimlerdeki hocalarımızla uzun mesailer harcıyoruz. İlk olarak tıp fakültemizden başladığımız müfredat güncelleme çalışmalarında büyük ilerleme kaydettik. Türkiye'de ilk kez Akdeniz Üniversitesince tıpta uzmanlık sınavı (TUS) denemesi yaklaşık 80 öğretim üyesinden oluşan bir kurulca yapılmıştır. Bu kurul, gerçeğe yakın soruların hazırlanması için zorlu bir hazırlık sürecinden geçerek 5 binden fazla soru içeren havuz oluşturmuştur. Sınava sonrası yapılan analizler ile öğrencilerimizin eksikleri en ufak ayrıntısına kadar bireysel olarak tüm öğrencilerimize sunulmuştur. Yine insan kaynağı açısından şehrimiz için önemli bir ihtiyacı karşılayan ziraat fakültemizde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Türkiye'deki Ziraat Fakülteleri içerisinde ilk kez uygulanan 'mentorluk' programı ile 3. ve 4. sınıf öğrencilerini zirai firmaları ile buluşturduk. Yine Türkiye'de bir ilk olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında '7+1 Uygulamalı İş Yeri Eğitimi' uygulamasına geçiyoruz. Antalya'da kiraların artışı üniversite tercihlerini etkiler mi diye korkuyordum. Başımıza gelmedi. Sadece tıp ve ziraat alanında değil, diğer tüm programlarda da üniversitemiz son 2 yılda YKS tercihlerinde kendine daha üst sıralarda yer bulmaya başlamıştır.”

"Teknokent'imiz büyüyor"

Bir ülkenin kendi kendine yetecek kadar beslenme kaynaklarına sahip olmasının stratejik öneme sahip olduğunu belirten Rektör Özkan, “Bu doğrultuda biz de tarımda yüksek teknoloji atağı başlattık. Antalya Aksu ilçesindeki bin 100 dekarlık arazimizde Türkiye'nin en büyük Tarım Teknokenti'ni hayata geçirmekteyiz. Teknokent'imiz özellikle son 2 yılda Türkiye'nin ve dünyanın en büyük teknoloji şirketleriyle kurduğu yakın ilişkilerle yüksek teknoloji ve yazılım alanlarında büyük atılımlar gerçekleştirmektedir. Bu girişimlerimiz sonucunda Antalya'nın yakın gelecekte yüksek teknoloji ve yazılım alanlarında lider şehirlerinden birisi olacağından hiç şüphem yoktur. Milli Muharip Uçak'ın yazılımları Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) ile yaptığımız sözleşme sayesinde Antalya Teknokent'imizde yapılıyor olması da bunun göstergesidir” sözlerine yer verdi.

Son olarak üniversitenin 40'ıncı yılını kutladıklarını belirten Özkan, “Çok kıymetli bir kurumuz. Ben Özlenen Özkan olarak söz verdim en iyisini yapmak için bunun için uğraşıyoruz. Umuyorum arkamızda hoş bir seda bırakırız” dedi.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Özge Turhan, Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, Doç. Dr. Aslı Bostancı Toptaş, Dr. Öğr. Üyesi Ali Ünal ve basın mensupları katıldı.