AÜ Rektörü Özlenen Özkan: "Yeni normalleşme süreci ile iyi olacağız"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, yeni normalleşme sürecine alışılması gerektiğini vurgulayarak,"Bir şekilde yeni normalleşme süreci ile iyi olacağız. Bundan sonra böyle yaşayacağız" dedi. Kahvaltı programında, Akdeniz Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Gazeteci Talat Öztuzsuz'un atandığı açıklandı.

Yaklaşık 6 aydır Akdeniz Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürü görevini yürüten Sibel Atasoy Aksoy, yerini Gazeteci Talat Öztuzsuz'a bıraktı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, devir teslim için Antalya basınının katılım gösterdiği bir kahvaltı programı düzenledi. Kahvaltı programı, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesislerinde yer alan Kır Kahvesi'nde pandemi önlemlerine riayet edilerek gerçekleştirildi. Kahvaltıda, gazeteciler ile sohbet eden Özlenen Özkan, gelen soruları yanıtladı.

“Bundan sonra böyle yaşayacağız”

Kahvaltıdan sonra gazeteciler ile sohbet eden Özlenen Özkan, güncel konulara değindi. Özkan, yeni normalleşme sürecine alışılması gerektiğini vurgulayarak, “Bir şekilde yeni normalleşme süreci ile iyi olacağız. Bundan sonra böyle yaşayacağız. Korona virüs, aşılama olduktan sonra hemen bitecek mi sanılıyor? Korona sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın sorunu. Bu anlamda bir şekilde farklı bir eğitim modeli bulacağız. Meslekler, her şey evrilecek. Ne güzel ki internet diye bir şey var. 20 sene önce internet yoktu. Makaleleri dergilerden okuyorduk. Şuanda her şey parmaklarımızın ucunda. Şimdi eğitim, kayıtlı olarak yapılıyor. Öğrenciler, kayıtları istedikleri kadar izleyebiliyorlar. İstediğiniz zaman evinizde her şey yapabilirsiniz. Evinizde topraksız tarım bile yapabilirsiniz. Yeter ki isteyin. İnsanların artık tek başlarına bir dünya kurmaları gerekiyor” diye konuştu.