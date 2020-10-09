AÜ Rektörü Prof. Dr. Özkan: "Başkan Böcek tedaviye cevap veriyor"

Dr. Özlenen Özkan, tedavisi üniversite hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedaviye cevap verdiğini açıkladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bugünkü ziyaretçisi Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka oldu. Beraberinde CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gelen Nazlıaka, Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından kabul edilen Nazlıaka ve yanındakilere Başkan Böcek'in sağlık durumundaki son gelişmeler hakkında bilgi verildi. Çıkışta bir açıklama yapan Aylin Nazlıaka, başkanın durumuyla ilgili son bilgileri aldığını söyledi. Nazlıaka, "Muhittin Böcek bu şehre aşıktır, bu şehrin sevdalısıdır. Biz onu kararlılığı, direngen yapısıyla tanıyoruz, onun hayata tutunuş biçimi, yaşama sevinci tekrar eski sağlığına kavuşturacaktır. 17 Ağustos'ta hastaneye yattığında da en kısa zamanda aramıza döneceğini söylemişti. Kendisi iyi bir bakım altında gereken tedavi uygulanıyor" dedi.

Rektör Özkan ise Muhittin Böcek'in tedaviye cevap verdiğini müjdeledi. Başkan Böcek'in durumunun hastaneye geldiği ilk günden daha iyi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Genel durumu geldiği günden daha iyi, herhangi bir organ sorunu yok. Enfeksiyon tablosu geriledi ancak halen makineye bağlı ara ara ilaçlarını kesiyoruz. Temkinli konuşmakta fayda var yoğun bakımdaki hasta için yüzde yüz konuşmak doğru değil, şu an için tedaviye yanıt veriyor" diye konuştu.

1 aydır yoğun bakımda

CHP'li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Böcek'e, 10 gün önce daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.