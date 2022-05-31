AÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden iyilik projeleri

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin “Şimdi Üniversitemiz İçin” ana temalı toplumsal duyarlılık ve katkı projelerinin kazananlar belli oldu. En başarılı 3 projenin sahibi ödülünü aldı.

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından “Şimdi Üniversitemiz İçin” ana temalı toplumsal duyarlılık ve katkı değerlendirme toplantısı ve ödül töreni gerçekleştirildi. Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda ön elemeyi geçen 10 projenin özel bir jüri tarafından on kategoride değerlendirilmesi sonucunda en başarılı 3 proje belirlendi.

"Özel çocuklara özel proje"

Jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda Doç. Dr. Cenk Temel' in yönettiği, “Özel Çocuklara Rekreatif Etkinliklerle Destek Projesi” en başarılı proje seçildi. Prof. Dr. Faik Ardahan'ın yönettiği, “Engelli Empati Park, Farklılıkların Farkına Var Projesi" ise jüri tarafından en başarılı 2. proje olarak belirlendi. Doç. Dr. Tuba Melekoğlu ile Öğr. Gör. Yılmaz Kaplan ise hazırladıkları “Temiz, Güzel Çevre; Sağlıklı, Mutlu Üniversite Projesi” ile en başarılı 3. proje ödülünün sahibi oldu.

"İki taraflı fayda"

Törende konuşan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, “Fakültemizde gerçekleştirilen toplumsal duyarlılık ve katkı projelerinin hem ihtiyaç grupları, hem de öğrenciler açısından amaçları, hedefleri söz konusu. Projeler, farklı ihtiyaç gruplarının bilinç düzeylerinin ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelikken, öğrencilerimizin de sadece almayı ve bunun için beklemeyi değil; vermeyi, paylaşmayı ve özveride bulunmayı öğrenmeleri; yakınılan şeyleri değiştirmek için kendilerinin de birçok şey yapabileceklerini, fark yaratabileceklerini bilmelerini sağlamaktadır. Projelerin temel kaygısı, doğal ve sosyal çevreye duyarlı olmak, katkı yapmak ve fayda üretmektir. Bizim için, ölçülebilirlik ve bunların emek-yoğun, içten, düzenli, sürekli, kalıcı ve öz kaynaklarla gerçekleştirilmesi, önceliklidir” diye konuştu.