AÜ Tıp Fakültesi Otoparkının temeli atılıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan arasında imzalanan protokolle üniversite hastane yerleşkesi alanına yapılacak olan katlı otopark inşaatının temeli atılıyor. Bin 797 araç kapasiteli olacak otopark projesinin zemin kazısı tamamlandı. Projenin temeli 16 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te atılacak. Proje ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesindeki 13 bin 200 metrekare alan üzerine toplamda 4 katta 54 bin 430 metrekare inşaat yapılacak.

Katlı otopark aynı zamanda acil afet toplanma alanı olarak da kullanılarak, kentin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Projenin betonarme karkası Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilirken, diğer mimari uygulama, mekanik ve elektrik grubu imalatları Akdeniz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında üniversite hastanesine gelen hasta ve hasta yakınlarının yaşadıkları otopark sorunu son bulacak.