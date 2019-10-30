AÜ Turizm Fakültesi mezunlarını ağırladı

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi'nden geçmiş dönemlerde mezun olarak sektörde çalışan öğrenciler yıllar sonra Fakültelerine gelerek bilgi ve birikimlerini şuan öğrenim gören öğrencilere aktardı. “Turizmde İstihdam Olanakları ve Zorluklar” adlı açık oturumda öğrencilerin soruları yanıtlayan mezunlar, sektörde edindikleri tecrübeleri öğrencilerle paylaştı.

Etkinlikte konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin verdiği eğitimin kalitesini vurgulayarak, "Mezun öğrencilerimiz sektörün içerisine girince bunu daha iyi anlıyorlar. Türkiye'deki Turizm Fakülteleri içerisinde en iyisiyiz. Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen ISO 9001 belgesi ve Dünya Turizm Örgütü'nden almış olduğumuz uluslararası akreditasyonlarımız bunun en büyük kanıtı" dedi.

Açık oturumun ardından Turizm Fakültesi'nde ziyarete açılan ‘Turizmde 150 Yıl Sergisi'ni de gezen mezun öğrenciler kendilerini Fakülteleri ve eski arkadaşlarıyla buluşturan etkinliği müzik eşliğinde barbekü ve aşure ikramıyla tamamlandı.