AÜ Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatlarının 25'incisi gerçekleştirildi

kez matematik olimpiyatı düzenleyerek TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarından sonra en eski ve köklü olimpiyat sınavına ev sahipliği yaptı.

Öğrenci yetiştiren okullar, olimpiyat sınavına hazırlanan öğrenciler ve matematik tutkusu olan herkes için köklü bir geleneğe ve üne sahip olan Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatlarında madalya alabilmek prestij açısından önem taşıyor. Yarışmada, sınav soruları Prof. Dr. İlham Aliyev, Prof. Dr. Mustafa Özdemir ve Doç. Dr. Barış Çolakoğlu tarafından hazırlandı. En yüksek puan alan ilk 5 öğrenciye tablet hediye edildi. Başarılı öğrencilerin hediye ve madalyaları adreslerine kargo ile gönderildi. Öğrencilerin sıralamaları ve okul başarıları Akdeniz Üniversitesi internet sitesinde yayınlandı.

“Sınavlar bu sene 2 aşamalı ve uzaktan online yapıldı”

2020 yılında 25'incisinin yapılması planlanan olimpiyat, pandemiden dolayı bu yıl Akdeniz Üniversitesi Sınav Otomasyon Sistemi (ASOS) kullanılarak online yapıldı. Uzaktan yapılan sınavda daha sağlıklı ölçme ve değerlendirme yapabilmek için sınav iki aşamalı olarak uygulandı. İlk aşamada değişken soruların da olduğu 25 soruluk bir sınav yapıldı ve bin öğrenciden 250 öğrenci ikinci aşama sınava katılmaya hak kazandı. İkinci aşamada hem açık uçlu, hem de çoktan seçmeli sorular soruldu. Sınav sonuçlarına göre en başarılı iller İzmir, İstanbul ve Kocaeli oldu. İlerleyen yıllarda, pandemi süreci bitse de sınavın iki aşamalı olarak yapılıp sadece ikinci aşamaya katılmaya hak kazanan öğrenciler için Antalya'da yüz yüze sınav yapılabileceği bildirildi.

Olimpiyat sınav sonuçlarına göre, öğrenciler altın, gümüş ve bronz madalya ile ödüllendirildi. Bu yılki yarışmada İzmir Fen Lisesi 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya alarak önemli bir başarı elde etti. Ayrıca Azerbaycan'dan da bir öğrenci ilk 5'e girmeyi başardı. Antalya'dan sınava giren ve en yüksek puanı alan ilk üç öğrenciye Antalya kategorisine göre madalyalar verildi.

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlham Aliyev, “Ortaokul ve lise öğrencileri arasında ve hatta bazı ülkelerin üniversite öğrencileri arasında düzenlenen bilim yarışmaları, bilime henüz ayak basmamış genç zihinlerin neler yapabileceğini görmek açısından oldukça önemlidir. Ülkemizde matematik olimpiyatları da genç yetenekleri zamanında keşfetmek amacıyla yapılmaktadır. TÜBİTAK'ın ve çeşitli üniversitelerin yıllardan beri düzenlemekte olduğu matematik olimpiyatlarında üstün yetenekli “küçük dehalar” erken yaşlarından keşfedilerek, okul müfredatında olmayan ilginç matematiksel kavram ve teorilerle tanıştırılıyor ve böylece, onların gelecekteki bilimsel çalışmalarına zemin hazırlanmış olur. Çağımızda, dünyanın tüm ülkelerinde üstün yetenekli öğrenciler için bu tip yarışmalar düzenleniyor. Bu nedenle Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi olarak bu yarışmaya çok önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.