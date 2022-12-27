AÜ üZiraat Fakültesi'ne eğitim ve ar-ge amaçlı ilaçlama dronu hibe edildi

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Ziraat Fakültesi'ne eğitim ve ar-ge amaçlı ilaçlama dronu hibe edildi.

İlaçlama depo kapasitesi 10 litre olan ve İHA1 kategorisindeki dronun tesliminde, öğretim üyeleri ve bölüm öğrencileri de hazır bulundu. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Topakcı, teknolojik ekipmanların tarımsal alanlardaki uygulamalarının hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, “Bölümdeki faaliyetlerle otomatik dümenleme ve robotik uygulamalar gibi alanlarda çalışmalar yaparak güncel gelişmeleri takip ediyoruz. Öğrencilerimizin de yeni nesil tarım ekipmanlarını yakından tanımaları ve akıllı teknolojinin kullanıldığı tarım makinaları konusunda bilgi sahibi olmaları için çaba gösteriyoruz. Öğrencilerimize tarımsal faaliyetlerde drone uygulamalarını yakından görme fırsatı sunacak yeni dronumuz, Ziraat Fakültemiz için de büyük bir kazanım olmuştur” diye konuştu.

"Özellikler tanıtıldı"

Tarımsal alandaki teknolojik uygulamalarda, ziraat mühendisi, ziraat teknikeri gibi tarımsal alanda öğretim görmüş kişilere sahada çok ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Firma yetkilisi Fatih Başoğlu, “Öğrenci arkadaşların konuya ilgi göstermesinin tarımsal üretime de katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bugün buradaki hocalarımızın ve öğrencilerin konuya yaklaşımından ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha anladık” dedi.

Etkinlikte Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murad Çanakcı'nın Firmanın Tarım Teknolojileri Müdürü Fatih Başoğlu'na teşekkür plaketi takdim etmesinin ardından, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü'nün araştırma ve uygulama alanında dronun çalışması uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Uygulama sırasında firma yetkilileri tarafından öğrencilere dronlar ile ilgili bilgiler verilerek, teslim edilen dronun teknik özellikleri tanıtıldı.