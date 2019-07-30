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AÜ YÖRKAM, Akşehir'de

Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) yönetimi Konya Akşehir’de gerçekleştirilen 23.

Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) yönetimi Konya Akşehir'de gerçekleştirilen 23. Akşehir Deveboynu Şöleni'ne katıldı.


Akademik katkı ve alan araştırması için 23. Akşehir Deveboynu şölenine katılan ekipte; Akdeniz Üniversitesinden Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Kolukırık, YÖRKAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ünsal Yılmaz Yeşildal, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Bakır, Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Gülmez yer aldı.


Şölen ile ilgili değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Fatih Uslu, düzenlenen bu tarz etkinliklerle, alan araştırması yapmanın yanı sıra; dil, tarih, sosyoloji, halkiyat, çevre ve mimari, Yörük yaşamı ve kültürü ile ilgili konularda bilgi paylaşımlarında bulunmanın akademik açıdan önemine vurgu yaptı.


Akşehir'in tarihi ve sosyo-kültürel yapısının Yörük kültürü açısından öneminden bahseden Doç. Dr. Fatih Uslu, Deveboynu yaylasının Antalya-Konya arasındaki Honamlı, Sarıkaralı ve Karatekeli Yörükleri başta olmak üzere birçok Yörük grubunun yaylası olduğunu vurguladı. Özellikle kaybolmaya yüz tutmuş Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğuna değinen Uslu, “Genç nesillere bu kültürün aşılanması sadece bir kültür aktarımı değil, aynı zamanda Türk milli kültürünün mihenk taşını korumaktır.” dedi.

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