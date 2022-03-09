AÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ulusal Karma Sergisi

Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nin gelenekselleşen sanatın tüm alanlarını kapsayan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ulusal Karma Sergisi” Kepez Belediyesi Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Kepez Belediyesi Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Semih Büyükkol, Doç. Bekir Kirişcan, akademisyenler ve sanatseverler katıldı.

“Sanat eserleri, beklenen yarınların ayak seslerini taşır”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ulusal Karma Sergisi'nin gelenekselleştiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı “Kampüs dışına taşan etkinliklerimizin, üniversite ve şehir buluşmasına önemli katkı yaptığını düşünüyorum. Antalyalı sanatseverlerle buluşan bu serginin de bu amaca hizmet etmesini diliyorum. Çünkü üniversiteler üst düzey eğitim verilen, araştırma yapılan ve bilim üreten kurumlar oldukları kadar, bulundukları şehirlere değer de katmalıdır. Akdeniz Üniversitemiz de şehrin ana unsurları olan turizm ve tarım başta olmak üzere sektörlere verdiği katkının yanı sıra, Güzel Sanatlar Fakültemizle şehrin kültürel yaşamını da desteklemektedir. Ben sanatın toplumsal bir süreç olduğunu ve sanatçıların toplumu dönüştürücü bir gücü olduğuna inanıyorum. Bunu kadın mücadelesinde de görüyoruz. Bu anlamda bugün üretilen sanat eserleri, beklenen yarınların ayak seslerini taşır. Bu güzel serginin kadın hakları konusunda farkındalığın artmasına katkı sağlamasını diliyorum” dedi.

Kadınların emekleriyle çevrelerine değer katanlar olduğunu söyleyen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem de serginin kadınların eşitlik mücadelesine ve özgür varoluşuna adandığını ifade etti.