AÜ'de ‘Barış Manço İle Bir Gün' etkinliği

Barış Manço şarkılarının seslendirildiği etkinliğe Manço ailesi ve sanatçının dostları da uzaktan erişimle katıldı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Akdeniz Reklamcılar Derneği'nin iş birliği ile “Barış Manço ile Bir Gün” programı düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik Senem's Music Studio Küçükler Korosu'nun sahnesiyle başladı. Minikler piyano ve yan flüt eşliğinde Barış Manço şarkılarını seslendirdi. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) orkestrasının özel üyeleri ise Barış Manço canlandırması ile tüm katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Öğr. Gör. Gülcihan Babayeva yönetiminde Güzel Sanatlar Öğrencisi solist Barış Aktaş ve gitarda Güzel Sanatlar Öğrencisi Ayhan Ayyıldız da seslendirdiği unutulmayan Barış Manço şarkıları ile izleyenlerden tam not aldı.

“Barış Manço gelmiş geçmiş en iyi iletişimci”

Barış Manço anısına düzenlenen etkinliğine Manço ailesi ve sanatçının dostları da uzaktan erişimle katıldı. Çevrim içi sohbette Barış Manço'nun eşi Lale Manço, büyük oğlu Batıkan Manço, abisi Savaş Manço'nun eşi Ebru Alkan Manço ve yeğeni Atlantik Manço ile yıllarca birlikte çalıştığı dostları sanatçı Cahit Berkay ile Nilüfer Şengel yer aldı. Lale Manço, Barış Manço'nun gelmiş geçmiş en iyi iletişimci olduğunu, müziğini, sözlerini ve tüm enstrümanlarını iyi iletişim için kullandığını söyledi. Hem çocuklarla hem büyüklerle ne kadar iyi diyalog kurduğunu anlattı. Sanatçı Cahit Berkay, çocuklara yönelik çok fazla şarkı yapan sanatçı olmadığını, çocukların kafa sesine uygun şarkılar ürettiğini belirterek Barış Manço'nun tek amacının çocukların ilgisini çekmek olduğunu ve tüm imajını çocuklar için geliştirdiğini söyledi. Çalışma arkadaşı Nilüfer Şengel ise "Dokunabileceğim kadar anılarım yoğun. Onunla çalışmak büyük mutluluktu" dedi.