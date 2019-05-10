AÜ'de ‘Bilim İnsanı Destek ve İnovasyon Projesi' hayata geçirildi

Toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretilmesi, bir dizi TÜBİTAK projesinin altyapısının oluşturulması, özgün ve yerel ölçek ve tanılama araçlarının geliştirilebilmesi için işbirliğine gidilmesi gibi amaçlar taşıyan “Bilim İnsanı Destek ve İnovasyon Projesi” kapsamında genç bilim insanlarına eğitimler verildi.

8 Mayıs 2019 tarihinde proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yunus Pınar'ın eğitici olarak yer aldığı ilk seminerde; katılımcılara “Dil Desteği” ve “HAVAS 5 Dil Seviyesi Tanılama Aracı” ile ilgili eğitimler verildi. Dr. Pınar, Dil Desteğinin; aile ortamında yeterli ve nitelikli uyaran/girdi (input) ile beslenemeyen çocuklardan, iki dilli çocuklara; dil yeterlilik düzeyleri çok düşük olan göçmen çocuklarından (Örneğin, Suriyeli mülteci çocukları) ölçüsüz ekran tabanlı medya kullanımına maruz kalan çocuklara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsadığını ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Pınar “2000'li yılların başından itibaren dil desteği konusunda birçok Avrupa ülkesinin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine hız verdiğini, Avrupa Parlamentosu tarafından konuyla ilgili bir eylem planı hazırlanıp, 2003 yılında yürürlüğe girdiğini belirterek, “Özellikle 2006 yılından itibaren PISA araştırma sonuçlarının ortaya koyduğu olumsuz tablo ile beraber birçok Avrupa ülkesi özellikle okul öncesi dönem çocuklarının dil edinim süreçlerinin desteklenmesi konusunda harekete geçmiştir” diye konuştu.

Dr. Pınar, Almanya ve Avusturya'da anaokullarında dil yetersizlikleri olan çocuklara “ücretsiz zorunlu dil desteği” programlarının zorunlu hale getirildiğini, teorik ve uygulamalı eğitimden geçmiş “Dil Destek Asistanları”nın gereksinim duyan çocukları anaokulunda hafta bir kez bir saat süreyle ziyaret ettiğini ve didaktik etkinlikler yürüttüğünü sözlerine ekledi.