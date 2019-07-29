AÜ'de bir ayda 22 kornea nakli yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bir günde 7, bir ayda 22 kornea nakli gerçekleştirildi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Organ nakli merkezimizde son bir ayda; 25 böbrek, 5 karaciğer ve 22 kornea nakli ameliyatı yapıldı. Hastanemizde başarıyla gerçekleştirilen operasyon sayısı Türkiye ortalamalarına göre oldukça iyi durumda" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirilen kornea nakilleri ile bir ayda 22 hasta aydınlığa kavuştu.

Organ nakli konusunda son zamanlarda bilincin arttığını ifade eden Ünal, “Bugün yaptığımız 7 kornea nakli ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezimizde son bir ayda; 25 böbrek, 5 karaciğer ve 22 kornea nakli ameliyatı yapıldı. Hastanemizde başarıyla gerçekleştirilen operasyon sayısı Türkiye ortalamalarına göre oldukça iyi durumda. Ancak yine de ülkemizde nakil için bekleyen çok fazla sayıda hasta var. Bağışçı sayısı ne kadar artarsa nakil sayısı ve yaşam kalitesi o kadar artacaktır.” dedi.

“Deneyimli bir sağlık kadrosuyla çalışıyoruz”

Organ naklinin başarıya ulaşmasında vatandaşların duyarlılığının yanısıra naklin yapıldığı merkezin donanımlı ve ekibin yetkin olmasının da son derece önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ünal, “Eğitimin, araştırmanın ve uygulamanın başarıyla yürütüldüğü köklü bir hastaneyiz. Her biri alanında uzman, deneyimli bir sağlık kadrosuyla çalışıyoruz. Organ nakli süreci her iki taraf içinde oldukça hassas bir süreç. Hastanemizde bu süreç, bağışçı ailelerle görüşme aşamasından, hastamızı taburcu etme aşamasına kadar titizlikle yürütülüyor. Bu sürece katkı sunan tüm hocalarımıza, çalışanlarımıza ve yaptıkları bağışla başkalarına umut olan bağışçılarımıza çok teşekkür ederim.” diye konuştu.