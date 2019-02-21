AÜ'de bireysel gelişim farkındalık semineri

Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) Yaşam, Sağlık, Aile Koçu Müberra Kılıç tarafından “Bireysel Gelişim Farkındalık Semineri” gerçekleştirildi.

AÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAÇUMER) işbirliği ve ev sahipliğinde Atatürk Konferans Salonu'nda Yaşam, Sağlık, Aile Koçu Dr. Müberra Kılıç tarafından “Bireysel Gelişim Farkındalık Semineri” gerçekleştirildi. Kılıç, kendini geliştiren bireyin becerilerini çevresindeki insanlara dalga dalga yayarak sadece kendisine değil aynı zamanda tüm topluma fayda sağladığının altını çizdi.

Bireysel gelişimde en önemli faktörün bireyin kendisi olduğuna dikkat çeken Kılıç, bireysel farkındalığın bireyin gelişiminin başlangıç noktası olduğunu vurgulayarak, “İstek, öğrenme ve uygulamalarla ortaya çıkan bireysel gelişim farkındalığı önce kişinin kendinde başlıyor. Bu güç içimizde, keşfedilmeyi bekliyor” dedi.

Bireysel Gelişim Farkındalık Semineri, başta Gerontoloji Bölümü Sosyal Sorumluluk Projesi olan 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri olmak üzere yüksek lisans ve lisans öğrencileri tarafından da büyük ilgi gördü. Seminer sonrası Müberra Kılıç'a, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.