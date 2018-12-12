AÜ'de Cumhurbaşkanlığı kariyer etkinlikleri toplantısı

Akdeniz Üniversitesi'nin (AÜ) ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Bölgesel Kariyer Etkinlikleri Akdeniz Bölgesi Ön Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Valilik, Büyük Şehir Belediyesi, ATSO, AOSB, İŞKUR, ANSİAD, BAKSİFED, TEKNOKENT, BAKA, BAİB, AKTOB, YÖRSİAD, ANTİAD, ANTGİAD, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TARSİD, ATAV, KETOB, İNKAY, AKGİM, Antalya Barosu, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Makine Mühendisleri Odası, Gazeteciler Cemiyeti, İnşaat Mühendisleri Odası gibi çok çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, SİAD'lar ve Meslek Odaları hem Batı Akdeniz Bölgesi'nden hem de Antalya'dan büyük oranda Yönetim Kurulu Başkanı ve İl Müdürü düzeyinde katılım sağladı.

Akdeniz Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde 2019 yılında ilk kez gerçekleştirilecek olan ülkemiz genelindeki tüm üniversitelerin dahil edildiği bölgesel kariyer etkinliklerinin Akdeniz Bölgesi temsilcisi seçildi. Bölgedeki 12 üniversite bu amaçla Akdeniz Üniversitesi'ne bağlandı.

Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF 2019) adıyla 21-22 Mart 2019 tarihinde Antalya'da düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğündeki Bölgesel Kariyer Etkinliği; bölgedeki tüm üniversitelerin öğrencilerini sektördeki firmalar ile buluşturacak olup, öğrencilerin iş ve staj bulma süreçlerine ve istihdamlarına katkı sağlayacak. Aynı zamanda bölge üniversitelerinin öğrencilerinin katılımıyla etkinlik süresince çok sayıda kariyer ve gelişime yönelik eğitimler de gerçekleştirilecek.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu'nda Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya başkanlığı ve GÜNKAF 2019 Dönem Başkanı Prof. Dr. Burcu Demirel yürütücülüğünde gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir toplantı ile kamu ve özel sektör temsilcileri, üniversite sektör işbirliğinin en büyük dinamiklerinden biri olacak etkinlik hakkında bilgilendirilerek kendilerinden gerçekleştirilecek etkinlikte paydaş olmaları istendi.