AÜ'DE Engelli Öğrenci Birim Temsilcileri Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Engelli Öğrenci Birim Temsilcileri Toplantısı, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören engelli öğrencilerin özel durumları ve farklılıkları göz önünde bulundurularak, onlara eğitim-öğretim ve erişilebilirlik temaları çerçevesinde bütünleştirilmiş ortamlarda ve eşit koşullarda eğitim imkanı sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıya akademik birimlerin engelli öğrenci birim temsilcileri katıldı.

Toplantıda, üniversite bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelli Öğrenci Birimi'nin görev ve sorumluluklarının yanı sıra, birim temsilcilerinin ve engelli öğrencilerin de sorumluluklarının neler olduğu konuşuldu. Ayrıca birim temsilcilerinin ve engelli öğrencilerin eğitim süreçleri ile ilgili karşılaştıkları güçlükler belirlenip, bu güçlüklerin aşılmasına yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu. Bu doğrultuda Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü'nün, engelli öğrencilerin yaşadığı güçlüklerin en aza indirilmesi için uzun vadeli eylem planı hazırlığına başladığı belirtildi.

Birim temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür eden Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel Sardohan Yıldırım, “Gerek birimimizden sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Ögke gerek şahsım ve birim personellerimiz Ligar Üşenmez ve Sarper Arıkan olsun ‘Biz olmadan asla' felsefesini benimsetmek amacıyla engelli öğrencilerimizin hayat akışlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.