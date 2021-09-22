AÜ'de güvenlik görevlilerine ‘Etkili İletişim' semineri verildi

Akdeniz Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından üniversite içerisinde görev yapmakta olan güvenlik görevlilerine yönelik ‘Etkili İletişim' konulu seminer düzenlendi.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Üniversite içerisindeki güvenlik personelinin gerek kendi aralarındaki gerekse öğrenciler, akademik ve idari personelle iletişimlerinin daha sağlıklı olması, iletişim hatalarının ortadan kaldırılarak doğru bir iletişim gerçekleştirebilmeleri amacıyla düzenlenen seminer bir buçuk saat sürdü. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen seminere vardiyası uygun olan 80 personel katıldı.

“Cüceloğlu'nun videoları izlendi”

Etkili iletişimin temel kuralları, beden dili hareketleri ve toplumlardaki anlamları, etkili iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar ve iletişimde yapılan temel hatalardan bahseden Öğr. Gör. Işık Tunçel'in dikkat çeken görsellerle ve katılımcıları da sık sık konuya dahil ederek somut örnekler eşliğinde yaptığı sunum ilgi gördü. Özellikle Tunçel tarafından sunum içerisine yerleştirilen 2021 yılı Şubat ayında hayatını kaybeden Psikolog Doğan Cüceloğlu'nun konuyla ilgili kısa videoları katılımcılar tarafından dikkatle izlendi.

“Eğitimler devam edecek”

Akdeniz Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde güvenlik görevlilerine yönelik gerek iletişim gerekse daha farklı konularda buna benzer hizmet içi eğitimlerin, seminer ve kursların devam edeceği bildirildi.