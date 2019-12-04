AÜ'de Histoloji ve Embriyoloji Araştırma Laboratuvarı açıldı

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı tarafından yenilenen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı açılışına, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Erol Gürpınar, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç Akdeniz Üniversitesi'nin uluslararası başarılara imza attığını söyleyerek, “Vakıf olarak Akdeniz Üniversitesi'nin her zaman yanındayız ve üniversitemizin gerçekleştirdiği başarılarla gurur duyuyoruz. Vakfın üniversiteye sağladığı katkılar önemli ancak, asıl büyük katkıları hocalarımız ve öğrencilerimiz gerçekleştiriyor. Bizler sadece çorbada tuzuz. Yarınların başarısının kaynağı hocalarımız ve öğrencilerimiz olacak" şeklinde konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim ise yaptığı konuşmada, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalının önemli başarılara imza attığını ve bu laboratuvarla birlikte başarılarının artarak devam edeceğine inandığını söyledi. Prof. Dr. Özbilim, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı'na Tıp Fakültesine yaptığı destekten dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ise, Üniversite'nin bir çok projesinin hayata geçirilmesinde bağışçıların yaptığı desteklerden bahsederek, "Üniversitemizin en büyük destekçilerinden biri olan Antalya Üniversite Destekleme Vakfı geçmişten günümüze Üniversitemizde pek çok projenin hayata geçirilmesinde kilit rol oynamıştır. Bugün de destekleri sayesinde Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı açılışını gerçekleştirdik. Bu vesileyle Üniversitemizin her daim destekçisi olan, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç beye, Vakfın yönetim kuruluna ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye

konuştu.