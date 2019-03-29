AÜ'de iletişim öğrencilerine reklam semineri

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Graphx Reklam Ajansı Başkanı Necdet Alkandemir, Yönetmen Cihan İşbaşı ve Creative Director Emre Noyan'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Reklam' konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Konuşmacılar; reklam, pazarlama iletişimi, dijital pazarlama ve halkla ilişkiler konularında tecrübelerini öğrencilerle paylaştılar. Öğrencilerin sektörle ilgili sorularını da yanıtlayan reklamın isimleri, “Rutin sorularla uğraşırken ilginç fikirlerde bulunmazsanız, kendinize sorular oluşturmak zorundasınız. Reklamcılık dünyaya bambaşka açılardan bakabilenlerin mesleğidir. Mesleki birikim, merak, özen, sabır bu mesleğin temel taşlarıdır.” diye konuştular.

Söyleşi sonunda İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşad Güdekli, konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etti.