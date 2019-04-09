AÜ'de Kanser Sempozyumu

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Konferans Salonu'nda Prof. Dr. Hasan Şenol Coşkun'un moderatörlüğündeki sempozyum öğretim üyeleri, öğrenciler ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

‘Klinik Araştırmalar Kursu' kapsamında bilimsel araştırma yöntemleri, hedefleri, araştırmada etik, merkezi otorite, güvenlik, sonuçların raporlanması ve araştırma sonuçlarının yayınlanması oturumları, “İmmunookoloji ve Onkolojide Semptom Yönetimi” Sempozyumu kapsamında ise immünoonkoloji ve yan etki yönetimi, semptom yönetimi, onkoloji klinik çalışmaların uygulamalara aktarımı oturumları gerçekleştirildi.

Sempozyumda Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan Şenol Coşkun, Doç. Dr. Sema Sezgin Göksu, Doç. Dr. Ali Murat Tatlı, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Arıkan, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Atay Turan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Ferda Ülker Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen çalışmaların, güncel gelişmelerin ve kanıta dayalı uygulama protokollerinin kanser hastalarının bakımındaki önemini katılımcılarla paylaştı.