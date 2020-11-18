AÜ'de kanser tedavisi gören çocuklara anlamlı hediye

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören çocuklar için Türkiye Diyanet Vakfı Antalya Şubesi Kadın Kolları tarafından pijama takımı hediye edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Antalya Şubesi Kadın Kolları Başkanı Aysel Uygun ve Türkiye Diyanet Vakfı Antalya Şubesi personeli İbrahim Yılmaz tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara dağıtılmak üzere getirilen pijama takımları Akdeniz Üniversitesi Hastane Başmüdürü Şeref Dilekçi'ye teslim edildi.

Antalya'da bir iyilik hareketi oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Türkiye Diyanet Vakfı Antalya Şubesi Kadın Kolları Başkanı Aysel Uygun, “Elimizden geldiğince yüreklere dokunmaya çalışıyoruz. Onlar bizim de yavrumuz, hayatlarını hep hastane odasında, yatakta geçirdikleri için pijama hediye etmek istedik. Onların yüzlerinde bir gülümseme, yüreklerin bir sevinç oluşturabilirsek ne mutlu.” dedi.

Diyanet Vakfı temsilcilerine teşekkür eden Akdeniz Üniversitesi Hastane Başmüdürü Şeref Dilekçi, “Hastanemizde hastalarımıza en iyi koşullarda hizmet veriyor, elimizden geldiğince mutlu etmeye çalışıyoruz. Ancak hastane ortamları tüm hastalar için ama özellikle çocuklarımız için zorlu bir ortam. Bu sebeple bu tür hediyeler onların küçük dünyasında büyük anlam taşıyor. Bu iyilik hareketine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.