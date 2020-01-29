AÜ'de kişisel verilerin korunması konuşuldu

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent Akademi kapsamında düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Paneli'nde, bilişim avukatları ve bilişim uzmanları Antalya Teknokent firmaları ve katılımcılarıyla bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na yönelik düzenlenen panelin açılış konuşmasını Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz gerçekleştirdi. Gelişen teknoloji ve internet kullanımının yaygınlaşması ile özel hayatın gizliliğinin giderek zorlaştığını belirten Yavuz, kişisel bilgilerin güvenliği ihtiyacı ile kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuatın bu nedenlerle uygulamaya geçmesini zorunlu kıldığını bildirdi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Paneli'nde Avukat Ali Fuat Özbakır, Avukat Yaren Erdem, Mevzuat Uzmanı Ali Atlıhan, Moderatör Bilişim Uzmanı Harun Doğan Antalya Teknokent firmalarına ve katılımcılara, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uygulamaları ve mevzuat hakkında bilgilendirmede bulundu.

Konuşmacılar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun kişilerin özel hayatının gizliliğine yönelik tüm hukuki düzenlemeleri kapsadığını belirtti. Teknolojinin ilerlemesiyle kişisel verilerin dijital ortamda tutulmasıyla birlikte bilgi paylaşımının dolayısıyla daha çok yaşandığını belirten panelistler, bilgilerinin güvence altına alınması ile ilgili düzenlemelerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile olduğunu belirtti.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği konusunda da (GDPR), bilgilendirmede bulunan bilişim avukatları ve bilişim uzmanları, bu yönetmeliğin Avrupa genelinde veri gizliliği yasalarını uyumlu hale getirmek üzere düzenlendiğini belirttiler. Panelde ayrıca Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR), Avrupa Birliği sınırları içerisinde bulunan herkesin, yönetmelikte yer alan kurallar kapsamında kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik olduğu vurgulandı.