AÜ'de paramediklerin hukuki yetki ve sorumlulukları konuşuldu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Paramedik Derneği işbirliği ile “Hastane Öncesi Etik İhlaller, Hukuki Sorumluluklar ve Şiddet Konulu' sempozyum Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda paramedik adayı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sevim Ercan Kelek, ‘Sempozyumda yer alan konuların paramedik mesleğinin yenilenen ve sürekli gelişen bilgi ve beceri perspektifine önemli katkılar sağlaması umuduyla, toplantının organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve başarılı bir sempozyum diliyorum” diye konuştu.

Hastane öncesi ve acil tıp ile ilgili disiplinlerdeki uzmanları, araştırmacıları, öğrencileri, paramedik okullarındaki eğiticileri ve alanda faaliyet gösteren profesyonelleri bir araya getiren sempozyumda paramediklerin hukuki yetki ve sorumlulukları, aydınlatılmış onam süreçleri başta olmak üzere alanla ilgili birçok konu yaşanmış ve yaşanması mümkün olan durumlar ışığında değerlendirildi.

İki oturum şeklinde gerçekleşen sempozyumun birinci oturumunda Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Etik İhlaller ve Hukuki-Cezai-İdari Sorumluluklar, ikinci oturumunda ise Şiddet ve Beyaz kod uygulaması konuları ele alındı. Şiddet uygulanan bir hastanın tedavi edilmesi, sağlık personelinin hasta yada hasta yakınlarından şiddet görmesi veya personel tarafından hastaya uygulanan şiddet gibi birçok konu da uzmanlar tarafından değerlendirildi.