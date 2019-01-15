AÜ'de Sağlık Turizmi Yöneticiliği Eğitimi tamamlandı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SATTMER) tarafından düzenlenen ‘Sağlık Turizmi Yöneticiliği Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayan kursiyerlerine sertifikaları verildi.

Sağlık turizmine yönelik hizmet veren işletmelerde görev alan ve alacak yöneticilerin bu işletmeleri daha verimli ve etkin yönetmelerinin sağlanmasının amaçlandığı sertifika programı kapsamında Sağlık Turizmi Türleri ve Özellikleri, Türkiye'de Dünya'da Sağlık Turizmi Politikaları ve Uygulamaları, Sağlık Turizmi İşletmeleri Yönetimi, Sağlık Turizmi Pazarlaması, Akreditasyon ve Aracı Kurumlar, ve Sağlık Turizminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı başlıklarında eğitimler verildi.

Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanları tarafından verilen 64 saat teorik ve 16 saat uygulamalı olmak üzere toplam 80 saatten oluşan eğitimler sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere ‘Sağlık Turizmi Yöneticiliği Sertifikası' takdim edildi.

Merkez Müdürü Doç. Dr. Yıldırım Yılmaz, düzenledikleri eğitimler, yürüttükleri çalışmalar ve projelerle birlikte sağlık turizminin bölge ve ülkede gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.