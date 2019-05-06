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AÜ'de Şiir ve Türkü Dinletisi

Akdeniz Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı tarafından, üniversitenin farklı bölümlerinden öğrencilerle Şiir ve Türkü Dinletisi gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan dinletiye Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bekir Direkci, Türk Dili Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emel Nalçacıgil Çopur, akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci yakınları katıldı.


Dinletinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emel Nalçacıgil Çopur, Akdeniz Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı olarak akademik çalışmalara gösterdikleri özen kadar, kültürel etkinliklerin de önemli olduğunu vurgulamaya çalıştıklarını belirtti. Çopur, ‘Bu tür etkinlikler kültürel değerlerimizle bağ kurmamızı sağlıyor. Gönül dünyamızı zenginleştiriyor. Bizlere ve öğrencilerimize hayata başka bir pencereden bakabilmenin değerini anlatıyor. Şiirlerimizin ve türkülerimizin taşlaşmış yürekleri dahi yumuşatacak gücü olduğuna inanıyorum. Güzel Türkçemizin sanata dönüşmüş hali şiir ve türkülerimizle insanların kalbine dokunma gayretiyle düzenlenecek bu tür etkinliklere her zaman destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Türk şiirinin seçkin örneklerinin ve sevilen türkülerin seslendirildiği Şiir ve Türkü Dinletisi, Akdeniz Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı Öğretim Görevlilerinin şiir ve türküleri seslendiren öğrencilere teşekkür belgelerini vermeleri ile son buldu.

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