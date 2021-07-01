AÜ'de Sokak Hayvanları Çalıştayı gerçekleştirildi

Yerel yönetim, kamuda ilgili birimlerin yöneticileri ile üniversitenin Hayvansever Topluluğu temsilcilerinin katıldığı çalıştayda öneriler ışığında örnek bir model oluşturmak için ilk adım atıldı.

Akdeniz Üniversitesinde barınan sokak hayvanlarının bakımı, barınması, tedavisi ve sokak hayvanları ile ortak yaşam konusunda örnek bir model oluşturmak amacıyla Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker'in başkanlığında Çalıştay gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Hayvanseverler Topluluğu tarafından organize edilen çalıştaya kamu ve sivil toplum kuruluşlarından alanında uzman temsilciler katıldı.

“Amaç örnek bir model oluşturmak”

Rektörlük Senato Odasında gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, kampüste yaşayan sokak hayvanları için bilimin ışığında iç ve dış paydaşların önerileriyle hazırlanacak örnek bir çözüm modeli aramak üzere bu çalıştayı düzenlediklerini belirtti. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi özelinde sokak hayvanlarıyla ilgili ortak yaşamın iki temel boyutu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Toker, “Bir taraftan sokak hayvanlarının yaşamını sağlıklı bir ortamda devam ettirmesini, diğer taraftan ise ortak yaşamı sorunsuzca sürdürmeyi başarmak zorundayız. Üniversitemizde sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Rektörlüğümüz öncülüğünde ve gönüllü öğrencilerimizin ve yerel yönetimin desteği ile sorun yaşanmıyor. Pandemi dönemindeki sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde bile hayvan sever öğrencilerimizin de desteği ile kampüsümüzde barınan sokak hayvanlarının aç kalmadığını gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz” dedi.

“Tüm canlıların güvenliği önemli”

Dünyanın tüm canlıların ortak yaşam alanı olduğu ve sağlıklı bir yaşam için bir arada bulunan canlıların bu yaşama uyumunun oldukça önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Toker, şehirleşme ile birlikte sokak hayvanları ile ortak yaşam konusunun bazı sorunları da beraberinde getirdiğini vurguladı. Prof. Dr. Toker, hayvanların şehir/kampüs yaşamında trafik gibi konularda karşılaştığı sorunların yanında hayvan sayısının ve köpek saldırılarının artması nedeniyle öğrenciler ve personel için bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Prof. Dr. Toker, “Bu açıdan bakıldığında hem hayvanlarımızın korunması, hem de ailelerin emaneti öğrencilerimizin ve personelimizin güvenliği bizler için oldukça önemli” diye konuştu.

“İç ve dış paydaşların görüşü alındı”

Çalıştayda Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Kocakasap, Konyaaltı Belediyesinden Veteriner İşleri Müdürlüğü Birim Müdürü Metin Çomak ve Veteriner Hekim Nilay Vurkaç, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünden Veteriner Hekim Erol Karacan, Veteriner Hekimler Odasından Veteriner Hekim Pelin Ersöz, Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğünden Veteriner Hekim Ömer Kara, Sokak Hayvanları Yönetimi Dijital Dönüşüm Proje Sahibi, Yunus Emre Büyükballı, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Bakır, Hayvanseverler Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Şakir Atalay ve Hayvanseverler Topluluğu Üyelerinden Veysel Durmaz ile Berk Aşıroğlu yer aldı.

“Her yönüyle ele alındı”

Akdeniz Üniversitesinin iç ve dış paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda Akdeniz Üniversitesindeki sokak hayvanı varlığı, yönetimi ve çözüm önerileri, 5199 Sayılı Kanun hakkında bilgilendirme ve kanun kapsamında kurumların sorumlulukları, Sokak Hayvanları Yönetiminde Dijital Dönüşüm konuları ele alındı. Çalıştayda hayvanlara yaklaşım ve besleme konularında tüm vatandaşların bilinçlendirilmesi, sosyal medyadan hayvanların sahiplendirilmesine yönelik girişimlerde bulunulması, sokak hayvanları ile ilgili yapılacak sosyal sorumluluk projeleri ile mama, bakım gibi ücretlerin karşılanması, hayvanların dijital çiplerle takibinin gerçekleştirilmesi, kampüs içinde yaşayan hayvanların daha konforlu bir şekilde yaşamaları gibi öneriler geldi. Çalıştay soru cevap bölümümün ardından son buldu.