AÜ'de stratejik ortaklık projesi çoğaltıcı etkinliği gerçekleştirildi

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen ve Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İlhan Günbayı ve Doç. Dr. Rabia Vezne koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus: Becerileri Geliştirme (Erasmus: Building Up Skills) KA2 Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklık Projesi Çoğaltıcı Etkinliği gerçekleştirildi. İç ve dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Demirkaya, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Gürcan ve Antalya'daki fen lisesi ve meslek liselerinde görev yapan toplam 59 okul müdürü, öğretmenler, ve otomotiv sektörü temsilcileri katıldı.

“AB projeleri mesleki eğitimi güçlendiriyor”

Antalya'daki meslek lisesi öğretmenleri ve iş dünyasından firmalara yönelik projenin fikri çıktılarının ilgili kurumlarla paylaşılması, yaygınlaştırılması ve tanıtımı için düzenlenen çoğaltıcı etkinliğin açılış konuşmasını Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Demirkaya yaptı. Prof. Dr. Demirkaya, AB projelerinin mesleki eğitimin güçlendirilmesindeki rolünden bahsederek projenin meslek lisesi öğretmenleri ve öğrencileri başta olmak üzere tüm ilgili paydaşlar için yararlı olmasını temenni etti.

Etkinlikte proje koordinatörleri Prof. Dr. İlhan Günbayı ve Doç. Dr. Rabia Vezne tarafından proje çıktıları hakkında bilgi verildi. 2018 yılında başlayan ErasmusBUS projesinin genel hedefi, mesleki eğitimde karma öğretim yöntemini kullanmak, modüler öğrenme için Açık Öğretim Kaynakları (OER) hazırlamak, ve Otomotiv Endüstrisindeki öğretmenler ve öğrenciler tarafından da, sürekli mesleki gelişim yaratması için Çalış ve Öğren çerçevesini kullanmak.