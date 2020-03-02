AÜ'de üstün yetenekli çocuklar konuşuldu

Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu tarafından ‘Üstün Yetenekli Çocuklar & 2023 Yolunda Erken Çocukluk Eğitimine Eklektik Bakış Panelleri' düzenlendi.

Panele Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ögke, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve çok sayıda akademisyen ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı başlıkta düzenlenen panelde alanında uzman hocalar öğrencilerle bir araya geldi. Öğleden önce gerçekleştirilen Üstün Yetenekli Çocuklar Paneli'ne Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bildiren, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Kurtulmuş, MEB Bakan Danışmanı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Çitil panelist olarak katıldı.

Panelistler üstün yetenekli çocukların öğretmenler tarafından nasıl fark edilebileceği, üstün yetenekli çocukların bireysel özelliklerinin neler olduğu, Türkiye'deki üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili neler yapıldığı, karşılaşılan sorunlar ve eğitim modellerini ele alındı.

Öğleden sonra gerçekleştirilen 2023 Yolunda Erken Çocukluk Eğitimine Eklektik Bakış paneline katılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Selman Ablak, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Sami Pektaş, Aksaray Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tabak ve Akdeniz Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Yunus Pınar ile Dr. Öğr. Üyesi Yakup Yıldırım da erken çocukluk eğitiminde verilen değerler eğitimi ile ilgili görüşlerini paylaştılar.

Panelin sonunda katılımcılara plaket takdim edildi.