AÜ'den yaşlıların yaşamını iyileştirmek için ortak proje

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi'nin ortaklaşa yürüttüğü ve İspanya Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen yetişkin eğitimi alanında stratejik ortaklık projesinin Çoğaltıcı Etkinliği ve Ulusötesi Proje Toplantısı gerçekleştirildi. Yaşlılarda Kuşaklararası Anlayışla Hafızayı Canlandırmak İçin Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Araç Seti (Virtual & Augmented Reality Toolkit to Engage Seniors Brain With InTer-Generational UndErstanding-VARTES) başlıklı projenin toplantısında proje koordinatörleri Prof. Dr. Zeynep Özer, Doç. Dr. Rabia Vezne ve Dr. Öğr. Üyesi Leyla Muslu proje çıktıları hakkında bilgi verdi.

“İspanya, Malta Ve Romanya'dan katılım”

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe İspanya, Malta ve Romanya'dan gelen proje koordinatörlerinin yanı sıra Antalya'daki çeşitli hastanelerde görev yapan 37 hemşire ve 10 doktor katıldı. Antalya'daki hemşirelere yönelik gerçekleştirilen projenin çoğaltıcı etkinliğinde konuşma yapan Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer, AB projelerinin yetişkin eğitimin güçlendirilmesindeki rolünden bahsederek projenin hemşireler ve hemşire adayları başta olmak üzere tüm ilgili paydaşlar için yararlı olmasını temenni etti.

“Sanal gerçeklik teknolojisi”

2020 yılında başlayan VARTES projesinin genel hedefi, yetişkin eğitmenleri ve stajyerleri, akran iş birliğine dayalı bir yaklaşım kullanarak yaşlıların hafızalarını güçlendirmek, yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olacak becerilerle güçlendirmektir. Proje ayrıca yetişkin öğrenenlerde girişimcilik ruhunu güçlendirmeyi ve sanal-artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak yaşlıların ihtiyaçlarına cevap verecek içerikleri kullanmaya teşvik etmeyi hedeflemektedir.