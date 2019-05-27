AÜ'lü İngilizce öğretmen adaylarının tiyatro performansı beğenildi

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri İngilizce olarak sahnelediği Bernard Shaw'un ‘ArmsandThe Man' isimli oyun büyük beğeni topladı.

Yönetmenliğini Dr. Öğr. Üyesi F. Özlem Saka, Öğr. Gör. Tülin Tümtürk ve Öğretim Görevlisi Aslı Seçmen'in üstlendiği tiyatro oyunu Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda sahnelendi. Öğretim üyelerinin desteği ile öğrencilerin dönem boyunca hazırlandıkları tiyatro oyunu seyircilerden tam not aldı. Öğrencilerinin İngilizce olarak sahneledikleri oyun ile bir ilke imza attıklarını söyleyen Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Binnur Genç İlter, özveri ile çalışan öğretim elemanları ve öğrencilere teşekkür belgesi vererek başarılarını kutladı.